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美國單板滑雪傳奇「飛翔番茄」懷特 北京冬奧後退休

記者胡玉立／綜合報導
曾獲三屆雪板金牌的美國選手懷特在北京冬奧後將要退休，圖為2018年他參加平昌冬奧。(路透)
曾獲三屆雪板金牌的美國選手懷特在北京冬奧後將要退休，圖為2018年他參加平昌冬奧。(路透)

美國奧運代表隊選手、三屆冬奧單板滑雪男子U型場地(snowboard halfpipe)金牌得主肖恩‧懷特(Shaun White)5日明確表示，北京冬奧不僅將是他最後一次參加奧運會，也會是他最後一場比賽。

懷特有個外號是「飛翔的番茄」，5日他在長達45分鐘的記者會上，宣布下周賽後退休；過程中，他答覆了許多問題，時而沉思、時而心情激動；現年35歲的他說，「我想，我已經決定，這將是我最後一場比賽。」

去年11月，懷特在奧地利雪訓時，罕見地在夕陽西下時分迷失於山中，膝蓋、背部和腳踝的傷困擾著他；那一刻，他開始有了退休的念頭。

「那是個悲傷而超現實的時刻。」懷特說：「但也很快樂。我一面反省自己做過的事，一面看著太陽下山，然後想著：哇！下次我在這裡，不會為了學習技巧而有壓力，也不用擔心競爭的事。」

北京冬奧是懷特第五次參加冬季奧運，他在2006、2010 和2018年三度拿下板滑雪男子U型場地賽冠軍，寫下獲得最多冬奧會單板滑雪金牌紀錄，也是獲得最多世界極限運動會(X Games)金牌的運動員；2月11日，是單板滑雪男子U型場地技巧決賽日。

U型場地技巧，顧名思義，參賽者在垂直高度為6.7米的U型池中完成各種高難度技巧；比賽的關鍵不僅要完成超高難度的翻轉和旋轉，還要完美落地，每次落地後幾秒鐘，馬上要進行下一個翻轉；U型池壁非常陡峭，在16-18度之間。

懷特擁抱比賽、擁抱奧運，如明星般閃耀，也讓單板滑雪U型場地技巧運動更加受到大眾歡迎；與此同時，他不斷精益求精，為其他運動員樹立標竿。

但這個賽季對懷特來說格外艱難，包括腳踝受傷、新冠疫情、為確保奧運席位臨時加入瑞士之行，和今年1月在科羅拉多逗留期間的訓練計畫被取消等。

懷特表示，他正努力享受他人生最後一個大型比賽周的每一刻，「我很幸運，到了這個年紀還能站在這裡。」

回憶自己孩提時，每天的生活完全圍繞著滑雪板轉，「我不知道有多少人在小時候渴望成為一名牛仔，後來竟真正成為一名牛仔，」懷特說。

當被問到，他將如何為自己的職業滑雪生涯下標題時，懷特說，他會望向兒時的那個自己說：「我們辦到了！」

曾獲三屆雪板金牌的美國選手懷特在北京冬奧後將要退休，圖為2006年他參加都靈冬奧...
曾獲三屆雪板金牌的美國選手懷特在北京冬奧後將要退休，圖為2006年他參加都靈冬奧。(美聯社)

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