我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

北京冬奧短道速滑接力 中國隊「以一掌之距」奪首金

編譯陳韻涵／綜合5日電
北京冬奧會短道速滑混合團體2000公尺接力決賽，中國隊與巴西隊競爭激烈，中國代表隊最後一棒武大靖(圖上)在最後衝刺以一個腳掌之差，險勝義大利隊，拿下中國在本屆冬奧首面金牌。(美聯社)
北京冬奧會短道速滑混合團體2000公尺接力決賽，中國隊與巴西隊競爭激烈，中國代表隊最後一棒武大靖(圖上)在最後衝刺以一個腳掌之差，險勝義大利隊，拿下中國在本屆冬奧首面金牌。(美聯社)

北京冬季奧運地主中國的第一面金牌北京時間5日出爐，中國隊在短道競速滑冰項目中，以一個腳掌的距離超越義大利隊，險勝奪金；另方面，挪威越野滑雪好手德雷莎·約豪格(Therese Johaug)在雙追逐賽事中奪冠，贏得北京冬奧首面金牌；美國隊尚無金牌入袋，僅由朱莉婭·馬里諾(Julia Marino)在單板滑雪女子坡面障礙技巧賽事中獲得銀牌。

北京冬奧短道速滑2000公尺混合接力四分之一是平昌冬奧後首次設置的項目，中國隊成員曲春宇、範可新、任子威、武大靖以2分37秒535成績締造紀錄，把此項目第一面金牌留在中國。

決賽時，中國隊、匈牙利、加拿大和義大利隊競逐冠軍榮耀；在比賽剩下最後五圈時，加拿大隊和匈牙利隊選手碰撞，場上只剩中國隊和義大利隊選手繼續衝刺。

義大利隊員西蓋爾(Pietro Sighel)雖然在最後一圈奮力衝刺，無奈武大靖最後仍以一個腳掌的距離勝出，全隊最終以2分37秒348奪冠。

北京鬧區王府井大街廣場轉播賽事，北京居民程宏偉(Cheng Hongwei，音譯)說：「這很刺激，令人興奮且讓人情緒豐沛，我看著中國隊一步步抵達終點線，榮耀屬於中國。」

在張家口舉行的女子雙追逐(7.5公里傳統技術+7.5公里自由技術)兩項越野滑雪賽事中，挪威越野滑雪運動員約豪格以44分13秒7成績，斬獲北京冬奧第一面金牌，這也是她生涯第一枚個人項目的冬奧金牌，美國隊的傑西卡·迪金斯(Jesse Diggins)排名第六。

2022年北京冬奧首面金牌當地時間5日出爐，挪威選手約豪格(Therese Jo...
2022年北京冬奧首面金牌當地時間5日出爐，挪威選手約豪格(Therese Johaug)衝過終點線後，為自己的表現喝采。她在女子越野滑雪7.5公里+7.5公里雙追逐項目，勇奪第一。(美聯社）

約豪格此前曾在冬奧獲得金、銀、銅牌各一面，其中金牌是2010年溫哥華冬奧的越野滑雪女子4x5公里接力賽。

女子雙追逐向來是挪威的傳統強項，2013年以來的世界錦標賽和冬奧該項目所有金牌都由挪威選手包辦，只有2018年平昌冬奧由瑞典女將夏洛特‧卡拉(Charlotte Kalla)奪冠。

約豪格奪金後，挪威成為唯一一個在24屆冬奧上都得過越野滑雪獎牌的奧運代表團，且連續12屆冬奧收穫越野滑雪女子項目獎牌。

各國陸續奪牌後，美國隊截至美東5日尚無金牌入袋，僅馬里諾在單板滑雪女子坡面障礙技巧賽事中獲得銀牌。

挪威在北京冬奧首日斬獲兩枚金牌，這是男女混合接力4X6公里，挪威隊率先抵達終點。...
挪威在北京冬奧首日斬獲兩枚金牌，這是男女混合接力4X6公里，挪威隊率先抵達終點。(路透)
斯洛伐克選手烏爾薩·博加塔伊在女子個人標準台奪得金牌。(歐新社)
斯洛伐克選手烏爾薩·博加塔伊在女子個人標準台奪得金牌。(歐新社)
荷蘭選手伊雷妮·斯豪滕在女子3000米項目摘金。(歐新社)
荷蘭選手伊雷妮·斯豪滕在女子3000米項目摘金。(歐新社)
瑞典選手瓦爾特·瓦爾貝里在男子雪上個人技巧項目奪得金牌。(路透)
瑞典選手瓦爾特·瓦爾貝里在男子雪上個人技巧項目奪得金牌。(路透)

北京冬奧 滑雪 義大利

上一則

一改嚴厲批評常態 川普回應潘斯：副總統不是自動傳輸帶

下一則

3個因素…WHO：歐洲可能很快擺脫疫情

延伸閱讀

冬奧／短道速滑混合接力驚險晉級 奪下中國首金

冬奧／短道速滑混合接力驚險晉級 奪下中國首金
冬奧／「出賽讓我自豪」德滑冰奶奶8度參賽並列史上最多

冬奧／「出賽讓我自豪」德滑冰奶奶8度參賽並列史上最多
北京冬奧聖火最後一棒 維族依拉木江 年僅20歲

北京冬奧聖火最後一棒 維族依拉木江 年僅20歲
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理