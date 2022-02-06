北京冬奧短道速滑接力 中國隊「以一掌之距」奪首金

北京冬奧會短道速滑混合團體2000公尺接力決賽，中國隊與巴西隊競爭激烈，中國代表隊最後一棒武大靖(圖上)在最後衝刺以一個腳掌之差，險勝義大利隊，拿下中國在本屆冬奧首面金牌。(美聯社)

北京冬季奧運地主中國的第一面金牌北京時間5日出爐，中國隊在短道競速滑冰項目中，以一個腳掌的距離超越義大利 隊，險勝奪金；另方面，挪威越野滑雪 好手德雷莎·約豪格(Therese Johaug)在雙追逐賽事中奪冠，贏得北京冬奧 首面金牌；美國隊尚無金牌入袋，僅由朱莉婭·馬里諾(Julia Marino)在單板滑雪女子坡面障礙技巧賽事中獲得銀牌。

北京冬奧短道速滑2000公尺混合接力四分之一是平昌冬奧後首次設置的項目，中國隊成員曲春宇、範可新、任子威、武大靖以2分37秒535成績締造紀錄，把此項目第一面金牌留在中國。

決賽時，中國隊、匈牙利、加拿大和義大利隊競逐冠軍榮耀；在比賽剩下最後五圈時，加拿大隊和匈牙利隊選手碰撞，場上只剩中國隊和義大利隊選手繼續衝刺。

義大利隊員西蓋爾(Pietro Sighel)雖然在最後一圈奮力衝刺，無奈武大靖最後仍以一個腳掌的距離勝出，全隊最終以2分37秒348奪冠。

北京鬧區王府井大街廣場轉播賽事，北京居民程宏偉(Cheng Hongwei，音譯)說：「這很刺激，令人興奮且讓人情緒豐沛，我看著中國隊一步步抵達終點線，榮耀屬於中國。」

在張家口舉行的女子雙追逐(7.5公里傳統技術+7.5公里自由技術)兩項越野滑雪賽事中，挪威越野滑雪運動員約豪格以44分13秒7成績，斬獲北京冬奧第一面金牌，這也是她生涯第一枚個人項目的冬奧金牌，美國隊的傑西卡·迪金斯(Jesse Diggins)排名第六。

2022年北京冬奧首面金牌當地時間5日出爐，挪威選手約豪格(Therese Johaug)衝過終點線後，為自己的表現喝采。她在女子越野滑雪7.5公里+7.5公里雙追逐項目，勇奪第一。(美聯社）

約豪格此前曾在冬奧獲得金、銀、銅牌各一面，其中金牌是2010年溫哥華冬奧的越野滑雪女子4x5公里接力賽。

女子雙追逐向來是挪威的傳統強項，2013年以來的世界錦標賽和冬奧該項目所有金牌都由挪威選手包辦，只有2018年平昌冬奧由瑞典女將夏洛特‧卡拉(Charlotte Kalla)奪冠。

約豪格奪金後，挪威成為唯一一個在24屆冬奧上都得過越野滑雪獎牌的奧運代表團，且連續12屆冬奧收穫越野滑雪女子項目獎牌。

各國陸續奪牌後，美國隊截至美東5日尚無金牌入袋，僅馬里諾在單板滑雪女子坡面障礙技巧賽事中獲得銀牌。