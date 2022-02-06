3個因素…WHO：歐洲可能很快擺脫疫情

國家廣播公司新聞網(NBC)5日報導，世界衛生組織(WHO)歐洲主管克魯格(Hans Kluge)指出，因為出現冬季活動減少、新冠病毒Omicron 變種疫情 不嚴重、疫苗接種率提高這三項因素，歐洲可能很快擺脫疫情；但白宮 疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，由於去年國慶假期鬆綁致疫情復發的教訓，防疫措施仍要步步為營。

WHO：疫情可能停火 長保和平

克魯格指出，拜三因素齊聚所賜，對抗新冠疫情之戰「應能停火，可長保和平」。

克魯格發言之際，歐洲許多國家如荷蘭、丹麥、挪威及瑞士，都已開始解除新冠相關限制，各國對Omicron病毒株的憂懼也在消褪。

NBC報導說，克魯格澄清自己並沒主張疫情「現已結束」，畢竟不少國家染疫確診件數七天平均值仍迭創新高；例如丹麥目前數值為4萬4488例；瑞士3萬6277例；荷蘭7萬6881例；但三國病疫人數依然很少，丹麥平均值為19人、瑞士14人、荷蘭9人。

克魯格指出，歐洲國家若是繼續接種疫苗及補強針，確保最易染疫的人有保護力，同時提倡「個人自保行為及責任」，那麼疫情新平衡可望維繫下去。

美確診數下降 白宮：抗疫手法會有不同

在美國，白宮也準備改變抗疫態度，但鑑於去年國慶日挨批太快放鬆防疫措施而致疫情復熾，這次手法會有所不同。

最新證據出現，讓白宮及其他很多人相信美國正要掙脫疫情；Omicron病毒株出現消褪跡象，全國確診件數都在減少，白宮暗示，抗疫新階段將進入有能力與病毒共存。

齊安茲指出，去年抗疫取得進展，目前又有工具，肯定讓全國愈來愈接近疫情不致打斷日常生活的程度，但全民仍要保護自己別受感染，萬一感染要接受治療；對付Omicron取得更大進展，就更逼近脫離疫情的時間點。

拜登政府對抗疫下階段計畫公開著墨無多，仍強調專注於帶領全國度過這波疫情。

布希政府時曾擔任聯邦食品藥物管理局(FDA)局長的麥克雷蘭(Mark McClellan)指出，政府正採取某些步驟，例如接洽疫苗廠商生產專對Omicron毒株的疫苗，而讓疫情進入風土流行病的階段；此外還大舉購買檢疫器材，免費分給全民。

麥克雷蘭指出，改採更強力、持續、有韌力的抗疫策略，避免疫情復發，而讓全民返回較正常生活，現在時候到了；大眾必須由政府聽到更直接的疫情談話及指南，了解進入新階段該怎麼做。