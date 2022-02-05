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冬奧首金出爐 挪威一馬當先 越野滑雪奪冠

冰舞卓特蘭、花滑陳楷雯…華裔選手在北京找歸屬感

冬奧／陳巍花滑團體拿下最高分 美國奪金有望

記者胡玉立／綜合報導
代表美國參賽的華裔選手陳巍，是北京冬奧花式滑冰男子單人項目金牌大熱門。圖為他4日在花式滑冰團體賽男子單人短曲項目中拿下最高分。（Getty Images）
代表美國參賽的華裔選手陳巍，是北京冬奧花式滑冰男子單人項目金牌大熱門。圖為他4日在花式滑冰團體賽男子單人短曲項目中拿下最高分。（Getty Images）

北京冬奧花式滑冰男子單人項目金牌大熱門陳巍(Nathan Chen)，4日以流暢的步伐和四周跳，在花式滑冰團體賽男子單人短曲項目中輕鬆奪魁、拿下最高分；美國隊花式滑冰團體獎牌眼看伸手可得，陳巍也得以一掃2018年平昌冬奧表現失常的晦氣，更有信心迎向下周男子單人賽事。

陳巍4日身穿黑色燕尾服和白色T恤，在La Bohème短曲項目中完成兩次四周跳，拿下全場最高111.71分，為全隊搶得10積分；這也是他本賽季個人最高分。

代表美國參賽的華裔選手陳巍，是北京冬奧花式滑冰男子單人項目金牌大熱門。圖為他4日...
代表美國參賽的華裔選手陳巍，是北京冬奧花式滑冰男子單人項目金牌大熱門。圖為他4日在花式滑冰團體賽男子單人短曲項目中拿下最高分。（Getty Images）

搶下積分／美國領先中俄不甘拿銅牌

陳巍蟬聯2018、2019年和2021年世錦賽冠軍，2018年參加南韓平昌冬奧時，他在長曲項目表現極佳，但團體賽和單人短曲項目均摔跤失誤，表現不如預期，最後只拿到男子單人賽第五名。

4日贏得團體賽事男單短曲項目最高分之後，陳巍表示，「我還有很多事要做。當然，我非常非常高興。我可能不是最激動的人，但內心深處真的很開心。」

除了陳巍，美國隊團體賽其他成員也表現出色，麥迪遜‧哈貝爾(Madison Hubbell)和唐納休(Zachary Donohue)的節奏舞獲得第二名，艾萊克沙‧尼里姆(Alexa Knierim)和弗拉希爾(Brandon Frazier)的雙人組也有好成績；美國隊前三場比賽積分為28分，目前排名第一。

代表美國參賽的華裔選手陳巍，是北京冬奧花式滑冰男子單人項目金牌大熱門。圖為他4日...
代表美國參賽的華裔選手陳巍，是北京冬奧花式滑冰男子單人項目金牌大熱門。圖為他4日在花式滑冰團體賽男子單人短曲項目中拿下最高分。（Getty Images）

俄羅斯奧委會隊目前以26分排名第二。中國隊以總分21分暫居第三；6日將繼續團體賽女子短曲項目。

美國隊過去兩屆奧運都是拿到銅牌，這回，選手們都覺得奪牌機會比以往大；尼里姆說：「看到陳巍表現那麼棒，讓我興奮又鎮定，我覺得我們國家隊準備好了。」

五四青年／首位長曲完成五個四周跳

陳巍今年22歲，生於猶他州鹽湖城，父母親30年前自中國來美定居；三歲開始冰上生涯的他，10歲接受電視採訪時即預測將會入選2018年冬奧花式滑冰美國代表隊；2018年他果然實現夢想，只是結果不如預期。

那之後四年裡，陳巍實力越來越強，蟬連三屆世錦賽冠軍、2017–2022年連續六屆全美冠軍；他也是第一位在國際花滑聯盟正式比賽上，於長曲項目中完成五個四周跳的選手，被中國冰迷稱為「五四青年」。

陳巍2018年進入耶魯大學後，取得統計學和數位科學學位，學業與運動之間的高度平衡表現，令人刮目相看；他1月受訪時，曾將自己競賽表現出色的原因，歸功於「花時間離開溜冰場和恢復，讓自己有時間成為一個人和朋友，而不是一直當運動員」。

代表美國參賽的華裔選手陳巍，是北京冬奧花式滑冰男子單人項目金牌大熱門。圖為他4日...
代表美國參賽的華裔選手陳巍，是北京冬奧花式滑冰男子單人項目金牌大熱門。圖為他4日在花式滑冰團體賽男子單人短曲項目中拿下最高分。（美聯社）

耶魯畢業／為投票權與種族議題發聲

「以前我想的是：『我就是來這裡競爭、取勝，這就是我要關注的一切。』我以為那理所當然。」陳巍說：「但即使不是全天候思考體育運動，仍可以在體育運動中成功。我認為自己能明白這一點，真的很受用；我很期待奧運之後，回到學校。」

校園生活也擴大了陳巍的世界觀，自上屆奧運後，陳巍在投票權和種族不平等等話題，變得更加敢言。

談及今年冬奧在父母故鄉舉行，陳巍表示，「知道我父母來自那裡，對我們來說當然意義重大；有機會回到他們的祖國和我媽媽的家鄉，參加冬奧賽，這樣的經驗真的很特別。」

陳巍 奧運 耶魯大學

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