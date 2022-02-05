北京冬奧聖火最後一棒 維族依拉木江 年僅20歲

4日開幕的北京冬季奧運，由維吾爾族越野滑雪選手迪妮格爾‧依拉木江(左)和北歐兩項選手趙嘉文（右）兩名中國運動員點燃聖火。（美聯社）

北京東京奧運 開幕典禮4日展開，由兩名中國運動員點燃聖火，分別是越野滑雪 選手迪妮格爾‧依拉木江(Dinigeer Yilamujiang)和越野滑雪與跳台滑雪的北歐兩項(Nordic combined)選手趙嘉文。

華盛頓郵報(WP)報導，中國選擇依拉木江擔任火炬手引人注目，因她是新疆 維吾爾族裔；中國一直被控違反人權殘害維吾爾族，美國等西方政府也因此在外交上抵制冬奧。

20歲女孩伊拉木江來自新疆阿爾泰(Altay)，自幼便勤練體育，其父是越野滑雪教練；她五歲時開始滑雪，穿梭在她充滿雪的家鄉。

她接受越野滑雪和冬季兩項訓練，後者結合越野滑雪和射擊，她高中時則練長跑，但15歲時將主訓練項目改成越野滑雪。

伊拉木江2018年在國際滑雪總會(ISF)初試啼聲，她最後在越野滑雪衝刺賽拿下第184名，隔年加入中國國家隊，接著在同年3月，在北京越野滑雪積分大獎賽的女子三腳衝刺系列賽事(three-leg sprint series)中拿下第二名，成為中國首位在ISF等級賽事拿下獎牌的選手。

當時她告訴中國日報：「我超期待我能完成我個人首場國際賽事，結果完全出乎我的意料。」

她參加2021年世界錦標賽，在越野滑雪10公里比賽中拿下個人賽第41名，並幫助隊友在團隊衝刺賽中贏得第13名；此前，她參加過三次青少年世界錦標賽，兩度在五公里項目中贏得前十名。

她在新疆FIS賽事拿下部分個人最好成績後，接著前進奧運；她1月初參加三場比賽，全都進入前四強，包括她在五公里比賽中拿下冠軍。

依拉木江表示：「我的目標是在2022年冬奧贏得一面獎牌。」

趙嘉文也是從越野滑雪練起，去年11月在俄羅斯洲際杯拿下第22名，取得資格門票，成為中國首位得以參加北歐兩項的運動員。

他在2020年訪問中表示：「我很喜歡飛的感覺，在空中移動、感受不一樣的氣流，相當刺激。在空中的時刻對我來說是最珍貴的事。」