冬奧／跳台滑雪獎金差很大 女選手少拿70%

北京冬奧4日開幕，圖為美國隊在一片歡呼聲中入場。(美聯社)

多年來跳台滑雪 (ski jump)要求全球女性運動員 ，須在服裝臀部額外縫上一層墊子(panel)，旨在讓服裝更服貼女性身形，不過許多跳台滑雪團隊和女性選手稱此規定不公平，認為此規定麻煩、不便修改且凸顯女性身材，該規定最後於2020年取消。

在跳台滑雪項目中，運動員雙腳踩滑雪板從斜坡滑下並順勢飛起，一路沿著斜坡從空中降落。

美國隊女子跳台滑雪選手羅根‧桑基(Logan Sankey)表示：「運動服裝的重點不是外觀如何，或者應該看起來怎麼樣，而是我們要怎麼利用服裝飛得更遠。」

國際滑雪總會(ISF)規定，全球每名女性跳台滑雪運動員應在臀部多縫上一層墊子，並稱這能更符合女性身形。

不過來自猶他州的莎拉‧亨德里克森(Sarah Hendrickson)不買單，她曾兩度參加奧運 跳台滑雪，「他們只是想辦法，要進一步強調女性的臀部與線條。」

美國女子跳台滑雪教練江森(Anders Johnson)要為女子服裝額外縫上墊子，他表示這很麻煩，「對於製作運動服裝的人，這只是多幾片東西，但多這些墊子就得有更多縫紉，這很愚蠢。」

ISF在2020年規定中，廢除須在女性服裝額外縫紉墊子的規定，並表示這項規定方便縫製與修改服裝；如今女子的跳台滑雪服更接近該運動項目的男子服裝。

部分女性跳台滑雪選手認為此舉為一大進步；但桑基表示，此運動的女子項目仍有許多大抗戰，「這不是說改變服裝，大家就會歡呼『耶，跳台滑雪平等了。』」

桑基指出，服裝方面更具機能性，這樣很好，但接下來也要改革其他面向。

女子跳台滑雪的獎金比男性少70%至80%，而且不管是在世界杯循環賽(World Cup circuit)或是奧運，女子跳台滑雪賽事和參賽機會都少於男性；加拿大女子跳台滑雪選手阿比蓋爾·斯特拉特(Abigail Strate)表示，男子選手有更多機會拿奧運獎牌和投身這項運動。

奧運跳台滑雪一直到2014年才開放女性項目，ISF表示，該運動的女子項目仍舊年輕。

近年跳台滑雪更受到女性歡迎，但部分運動員仍須兼差才能擔負交通費；亨德里克森盼女性選手能獲公平酬勞與競爭。