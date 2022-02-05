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北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

2008年夏奧到2022年冬奧…中國已截然不同

編譯潘勛／綜合4日電
時隔14年，北京再辦奧運會，冬奧開幕式簡約耀眼。(Getty Images)
時隔14年，北京再辦奧運會，冬奧開幕式簡約耀眼。(Getty Images)

北京冬奧4日展開，北京成為唯一辦過夏、冬兩種奧運會的城市，自2008年到2022年，中國與世界情勢可謂天翻地覆；中國不再「追求崛起」，中國已然崛起，對自己的全球政經地位自信無比，鑑諸世界局勢，感覺截然不同。

國家廣播公司(NBC)4日報導，2008北京夏奧可形容為壯觀慶典，共產中國像初出社會的少女，參加派對向全球拋媚眼；成千上萬一般民眾登記參加全英語及禮儀課程，擔任嚮導志工，希望能讓匯聚到中國的遊客覺得賓至如歸；當時前總統布希也加入訪客團前往北京，支持美國代表隊。

時隔近14年，兩次北京奧運正如同相應季節，差異就如炎夏與寒冬。

2022年主辦冬奧的中國不是正在崛起，而是已經崛起，對自己的全球政經地位十分自信；同一時間，界定美、中兩國關係的不再是彼此有興趣，而是激烈競爭及互不信任。

中國今日相形2008年已遠為富強；2008年由美國次貸危機開始掀起全球金融海嘯，進而惡化，而讓中國的進展更加強勢；北京祭出龐大的經濟振興方案而度過動盪，國內生產毛額由2008年的約5兆美元，2021年來到18兆美元，成為僅次美國的第二大經濟體。

中國也由全球加工中心蛻變，擁有世上好些頂尖科技公司及金融中心，經濟成就足可引以為傲；連帶地是中國共產黨認為，威權式一黨專政，韌性要遠高於西方民主政體。

蘇州大學教授高志凱當過鄧小平的口譯員，他表示今天中國人民看待未來的自信程度空前未有，真的相信國家的和平崛起莫之能禦。

此外兩屆奧運之間，中國領導人風格迥異，現任國家主席習近平成為毛澤東以來最有權勢領袖，不再走自己前任胡錦濤的路線，不參與美國為首的全球體制；全球也不再善意看待中國，不認為中國會放棄威權體制及戰狼外交。

人權志士及國際奧委會讓北京承辦2008年夏奧時還以為可以增進中國人權，但此後中國人權非但沒改善，政府反而加緊箝制，「法治」及維穩喊得震天價響；外媒要報導中國面臨前所未有的阻礙；美國從好萊塢、NBA到企業巨擘唯恐影響到生意，愈來愈不願對中國人權置喙，連間接發聲都不肯。

今天的北京城雖然加速現代化，但遠比2008年冷漠；因為疫情，政府又採「清零」抗疫政策，這次冬奧非但外國遊客被阻於境外，主辦方表示連票都不賣給中國一般民眾，只有嚴格遵守防疫規定的「特別」觀眾才能參加。

北京工程機構專案經理朱育剛指出，今天北京的地鐵線較2008年增加達三倍，有20多條；空污、交通、整潔及休閒綠地都大幅改善；但批評人士指出，老北京的性格在過程中已然喪失，例如胡同被加速鏟除，一度大受歡迎的現場搖滾樂表演空間消失，三里屯酒吧街全部重建，但這些與前來北京的成千上萬外國選手、記者及工作人員毫無關係，他們前來參加冬奧，但賽事採氣泡隔離式舉辦，他們無法體驗北京城。

2008年北京奧運會開幕時，不僅典禮會場燃放煙花，連北京的天空都一起綻放。(新華...
2008年北京奧運會開幕時，不僅典禮會場燃放煙花，連北京的天空都一起綻放。(新華社)

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