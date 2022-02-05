多國沒選手參賽 元首仍赴北京 只為「見習近平」

中國國家主席習近平宣布2022年北京冬奧會開幕。(美聯社)

北京冬季奧運會4日正式揭幕，儘管以美國為首的部分西方國家外交抵制這項四年一度的活動，然而數十個國家的元首、總統、皇室成員、國際組織領袖及至其他高級政要，都出席了開幕式；雖然這些國家有部分沒有派出運動員，即使派出也不可能贏得獎牌，但這並不重要，因為他們要與中國國家主席習近平 會面，就必須親自前往。

新冠疫情下中國採取清零政策，習近平已有兩年多沒出國門，與習近平面對面的時間比以往任何時候都更有價值及重要，因此強勢如俄羅斯總統普亭，也藉著出席北京冬奧 開幕式與習近平舉行2019年以來首次面對面會談，並發表被外界評論為「友好沒止境，合作沒禁區」的聯合聲明。

其他國家領袖及政要，分別來自柬埔寨、巴基斯坦、埃及、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、阿根廷、埃及、吉爾吉斯坦、亞塞貝然等數十國，其中至少有八個國家沒有運動員參賽。

從北京的角度來看，西方國家領袖、官員來不來並不重要，因為中國已經成為一個全球大國，可以平視這個世界，其威權政治風格足可以與由美國為首的西方民主國家分庭抗禮，甚至正面交鋒。

美國天主教大學(The Catholic University of America)韓裔政治學教授、布魯金斯學會高級研究員楊榮文(Andrew Yeo)指出，這些參加開幕式的國家元首、領袖、均存在強烈的威權傾向，與拜登 去年12月召開的民主峰會與會者相比，兩份名單截然不同。

哈佛大學甘迺迪學院的中國問題專家賽奇(Anthony J. Saich)表示，中國成功吸引國家元首到來的數量，證明了中國日益增長的經濟影響力，這些國家元首、領袖到北京，是不想被視為輕視中國。

這些領袖裡，份量最重當然是普亭，然而其他國家領袖也不容忽視，例如哈薩克總統托卡葉夫(Kassym-JomartTokayev)上月在國內面臨政治動盪時，得到了習近平的支持，而且哈薩克更是「一帶一路」連接歐亞的中心。

另一個是海灣國家卡達(Qatar)，現任埃米爾(即國王)塔米姆(Tamim bin Hamad Al Thani)本周一還在與美國總統拜登會晤，拜登除點名卡達成為美國的主要非北約盟國，更稱之為「好朋友及可靠夥伴」。

卡達是個能源豐富國家，一旦歐洲天然氣供應遭俄羅斯削減甚至中斷，它可能是一個有用的備用選擇，現在塔米姆也親來與習近平見面。

還有是波蘭總統杜達(Andrzej Duda)，是歐盟國家中唯一到來的元首，並會與習近平會談。在目前西方的外交抵制以及烏克蘭危機的背景下，他的出現值得留意，尤其是波蘭與烏克蘭是接壤國家。

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)、國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)同樣是習近平的座上客。

這些國家領袖雲集北京，給人留下是否有外交及幕後交易的巨大想像空間。