美軍突襲 IS首腦引爆炸彈自殺

拜登總統3日在白宮宣布，伊斯蘭國組織首腦庫雷希在美軍特種作戰部隊3日凌晨於敘利亞展開的一場突襲行動中死亡。（路透）

拜登 總統3日在白宮宣布，伊斯蘭國(IS)組織首腦庫雷希(Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi)，在美軍特種作戰部隊3日凌晨於敘利亞展開的一場突襲行動中死亡；拜登表示，這次行動證明美國有能力消滅恐怖主義威脅，「無論他們試圖躲在世界任何地方任何角落，我們將追捕你們並找到你們。」

庫雷希是在美軍突襲他位於敘利亞的藏身處時，引爆自殺炸彈炸死自己與妻子和孩子；這是美國三年來第二度透過突襲行動，殺死試圖在當地死灰復燃的IS暴力組織首腦。

美國官員聲稱，這次任務是對該組織的「重大打擊」。

IS前首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)2019年10月27日美軍突擊行動中，將自己引爆而亡後，庫雷希隨即於10月31日接掌IS；與巴格達迪不同的是，庫雷希更神秘，他不在公眾面前出現，行事低調。

拜登表示，庫雷希應為2014年攻擊伊拉克監獄和雅茲迪(Yazidi)人種族滅絕事件負責，「感謝我們勇敢的部隊，這個可怕的恐怖分子首腦已不復存在。」

目擊者指稱，3日凌晨，約50名美國特種作戰部隊乘坐至少3架直升機，降落在緊鄰土耳其的敘利亞伊德利布省(Idlib)阿提瑪(Atmeh)鎮，於叛軍控制的一棟房屋前，與屋內槍手交火大約兩個小時，於凌晨3時20分左右離開。

拜登強調，他命令美軍「採取一切可能的預防措施，盡量減少平民傷亡。」這也是美軍未空襲這座住宅的原因。

敘利亞民防組織「白盔」(White Helmets)表示，突襲行動與後續爆發的衝突，至少有13人死亡，包括6名兒童和4名婦女；五角大廈 尚未公布是否誤傷任何平民，僅稱美軍無人傷亡。

五角大廈發言人柯比 (John Kirby)表示，美軍採集了指紋和DNA，證實庫雷希已死；過去十年，IS透過精心設計的宣傳，包括殘酷的斬首畫面，成為全球最受注目的極端主義威脅。

柯比表示，「IS失去領導後，我們不認為他們能輕易再起。」

這次突襲行動，堪稱美國在關鍵時刻取得的軍事成功；之前美國在阿富汗的混亂撤軍及其他諸多挫敗行徑，導致盟友和反對者認為，美國的全球力量正在減弱。