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穾擊恐怖組織首腦 美3任總統4次狙殺

編譯郭宣含／綜合3日電

美國3日出動特種部隊欲擊殺恐怖組織首腦的行動並非首次，從布希、歐巴馬川普三任總統任內至少針對恐怖組織伊斯蘭國(ISIS)和凱達組織(al Qaeda)首腦發動過四次狙殺行動：

●凱達組織前首腦賓拉丹(Osama bin Laden)

賓拉丹組織策畫2001年的九一一恐攻，前總統歐巴馬2011年5月1日與高層在白宮戰情室，看美軍突襲並殺死賓拉丹，凱達數日後證實其死訊並誓言報復。

美國大眾與盟友讚聲一片，但維權組織和部分律師質疑該起行動是否合法與合乎道德，應將其活捉受審。

美國官方表示握有賓拉丹屍體照但不會公開，已依伊斯蘭傳統海葬。

●伊拉克凱達組織前領導人札卡威(Abu Musab al-Zarqawi)

美國2006年6月空襲巴格達一棟房屋殺死札卡威，凱達組織網站迅速證實，並稱他殉道而亡。

在此三年前，布希政府官員錯誤聲稱，伊拉克握有大規模毀滅性武器，伊拉克強人胡森(Saddam Hussein)窩藏凱達組織，而札卡威則是凱達與胡森間的橋樑。

布希表示，他的死亡重創凱達組織，可望使伊拉克重建新政府。ISIS數年後從伊拉克凱達分支出來，並自稱更殘忍。

●ISIS前首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)

前總統川普2019年10月宣布，巴格達迪死於美軍在敘利亞的行動；美軍當年3月將ISIS從其最後一塊領地驅離，但鮮少露面的巴格達迪仍逍遙法外。

2010年他在伊拉克ISIS取得領導權，巔峰時期掌控土地面積跟英國一樣大，並激勵全球恐怖行動，該組織經常採取暴力行動，並極端解讀伊斯蘭教義。

國防部之後報告發現，巴格達迪迅速被取代，其死亡對組織影響不大。

●凱達組織前首腦兒子哈姆薩(Hamza bin Laden)

哈姆薩被視為恐怖主義崛起之星，負責籌畫並與諸多恐怖組織接洽；川普2019年9月表示，美軍在阿富汗和巴基斯坦反恐行動中殺死哈姆薩，並稱其死重創凱達領導層，但未提供細節。

川普形容他是凱達組織繼承人，恐怖主義專家認為，在與ISIS徵人的競爭中，他是凱達組織吸引青年的代表人物，但部分專家質疑他的影響力。

川普 歐巴馬 阿富汗

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