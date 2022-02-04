IS首腦庫雷希 從未公開露面 美懸賞千萬尋找藏身處

在美軍特種部隊3日凌晨的突襲行動中死亡的伊斯蘭國(IS)新領袖庫雷希。（美聯社）

在美軍特種部隊3日突擊行動中死亡的伊斯蘭國(IS)新領袖庫雷希(Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi)很神秘，幾乎沒有已知的照片，更從未出現在組織公開發布的視頻；他位居決策圈內很久，是該組織意識形態的首席專家，咸信參與伊斯蘭國最駭人的惡行之一，囚禁成千上萬伊拉克少數教派雅茲迪人(Yazidis)婦女。

庫雷希雖然神秘，但國務院 2020年3月便把他列為「特別指定全球恐怖分子」，懸賞千萬元，想找出他的身分及下落。

庫雷希出任IS「哈里發」兩年有餘，一直深藏不露；IS在敘利亞及伊拉克境內建立的哈里發國敗亡後，庫雷希暗地集結組織剩餘人馬，轉往地下反抗。

美聯社報導，庫雷希的真名叫毛拉(Amir Mohammed Saeed Abdul-Rahman al-Mawla)，是1976年出生的伊拉克人，咸信是土庫曼族，在摩蘇爾大學(University of Mosul)取得伊斯蘭律法學位。

IS前領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)2019年遭美軍獵殺之後，毛拉化名為庫雷希，自稱與伊斯蘭先知穆罕默德一族有關；IS好戰分子多年來進行小規模的打帶跑伏擊戰，但最近膽子大起來，發動規格較高的攻擊。

1月間IS攻打敘利亞東北部監獄 ，想解救伊斯蘭聖戰同袍，結果與庫德族率領的部隊爆發激戰達10天，約500人陣亡。

美國官員表示，庫雷希生前最後住在伊拉克伊德里布省(Idlib)境內，租住於阿特梅(Atmeh)鎮一處房屋的三樓，與土耳其交界；美軍特戰部隊3日凌晨發動進攻，庫雷希引爆炸彈自殺，連帶炸死幾名婦孺。

左鄰右舍表示，庫雷希帶一家人住在房屋頂樓，對人自稱名叫阿梅德(Abu Ahmad)，是敘利亞人，因阿勒坡省(Aleppo)戰爭而遷徙當地。

自接掌IS以來，庫雷希登上美國及當地與極端分子交戰國家的懸賞榜首位，沒公開出面，幾乎不公布任何錄音，沒人曉得他對IS的影響力，參與其日常運作到多大程度，另不知他有無指定接班人。

專家指出，庫雷希之死短期內會讓IS士氣受挫，但IS組織靠的是理念，而不是領袖魅力，所以長期運作不會受到打擊。