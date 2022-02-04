狙殺IS首腦 鄰居夜驚魂 美軍廣播：待在屋內會死

特種部隊3日登陸敘利亞，突襲庫雷希和妻兒同住的三層樓房屋時，一架美國直升機墜毀。（路透）

美國3日凌晨空降突襲敘利亞一處由叛軍掌控之地，擊殺伊斯蘭國(ISIS)最高領導人庫雷希(Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi)，這場突襲讓庫雷希的鄰居歷經一夜驚魂：武裝直升機聲音震耳欲聾，美軍敲門勸降，直到凌晨3時過後才逐漸恢復安寧。

庫雷希最後隱身處位於敘利亞西北部伊德利布省(Idlib)阿提瑪(Atmeh)郊區，美軍深夜1時突襲阿提瑪，該區因停電一片漆黑；附近鄰居半夜被陌生的武裝直升機噪音吵醒，趕緊躲在地下室、儲藏室或臥房。

目擊者告訴現場的紐約時報 記者，美軍下令其中一戶居民投降，同時有人用擴音器以阿拉伯語喊話：「投降就安然無事，繼續待在屋內就會死。」

紐時3日訪問附近鄰居，其中一名自稱默罕默德(Abu Muhammad)的男子表示，他與家人被外面聲音嚇到，甚至不敢從窗戶探出頭看；有人告訴他們，他們不會遭攻擊，他們依指示逃離住處，在對峙結束前都躲在另一棟建築裡。

這棟遭美軍攻擊房屋的屋主謝赫(Muhammad Sheikh)表示，大約11個月前，一名敘利亞卡車司機租下該屋，與其妻子、三名子女、其姐妹與其外甥女同住在二樓；這一家人低調，該名司機每月支付1300元租金 ，或許是為了不讓房東前往查看。

拜登 政府官員表示，庫雷希住在該屋頂樓，足不出戶，並靠該名卡車司機聯繫恐怖組織。

鄰居歐瑪(Abu Omar)表示，美軍並未立刻攻擊該屋，而是一再呼籲住在屋內的一名婦女與其孩子和平走出來；擴音器的聲音先懇求「拜託，女人，讓孩子有機會活下來。」隨後態度逐漸轉硬，威脅再不出來將朝屋子開火。

整個突襲過程持續逾兩個小時，鄰居表示，大約凌晨3時後，直升機的聲音才漸遠並恢復寧靜，他們才敢從躲避處出來。