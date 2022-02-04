我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

狙殺IS首腦 鄰居夜驚魂 美軍廣播：待在屋內會死

編譯郭宣含／綜合3日電
特種部隊3日登陸敘利亞，突襲庫雷希和妻兒同住的三層樓房屋時，一架美國直升機墜毀。（路透）
特種部隊3日登陸敘利亞，突襲庫雷希和妻兒同住的三層樓房屋時，一架美國直升機墜毀。（路透）

美國3日凌晨空降突襲敘利亞一處由叛軍掌控之地，擊殺伊斯蘭國(ISIS)最高領導人庫雷希(Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi)，這場突襲讓庫雷希的鄰居歷經一夜驚魂：武裝直升機聲音震耳欲聾，美軍敲門勸降，直到凌晨3時過後才逐漸恢復安寧。

庫雷希最後隱身處位於敘利亞西北部伊德利布省(Idlib)阿提瑪(Atmeh)郊區，美軍深夜1時突襲阿提瑪，該區因停電一片漆黑；附近鄰居半夜被陌生的武裝直升機噪音吵醒，趕緊躲在地下室、儲藏室或臥房。

目擊者告訴現場的紐約時報記者，美軍下令其中一戶居民投降，同時有人用擴音器以阿拉伯語喊話：「投降就安然無事，繼續待在屋內就會死。」

紐時3日訪問附近鄰居，其中一名自稱默罕默德(Abu Muhammad)的男子表示，他與家人被外面聲音嚇到，甚至不敢從窗戶探出頭看；有人告訴他們，他們不會遭攻擊，他們依指示逃離住處，在對峙結束前都躲在另一棟建築裡。

這棟遭美軍攻擊房屋的屋主謝赫(Muhammad Sheikh)表示，大約11個月前，一名敘利亞卡車司機租下該屋，與其妻子、三名子女、其姐妹與其外甥女同住在二樓；這一家人低調，該名司機每月支付1300元租金，或許是為了不讓房東前往查看。

拜登政府官員表示，庫雷希住在該屋頂樓，足不出戶，並靠該名卡車司機聯繫恐怖組織。

鄰居歐瑪(Abu Omar)表示，美軍並未立刻攻擊該屋，而是一再呼籲住在屋內的一名婦女與其孩子和平走出來；擴音器的聲音先懇求「拜託，女人，讓孩子有機會活下來。」隨後態度逐漸轉硬，威脅再不出來將朝屋子開火。

整個突襲過程持續逾兩個小時，鄰居表示，大約凌晨3時後，直升機的聲音才漸遠並恢復寧靜，他們才敢從躲避處出來。

拜登 租金 紐約時報

上一則

IS首腦庫雷希 從未公開露面 美懸賞千萬尋找藏身處

下一則

首次主持全國祈禱早餐會 拜登籲團結：麥康諾是真朋友

延伸閱讀

擊殺IS首腦 鄰居憶驚魂：美軍廣播「待在屋內就會死」

擊殺IS首腦 鄰居憶驚魂：美軍廣播「待在屋內就會死」
突襲IS首腦「策畫數月」 拜登實時監控全程

突襲IS首腦「策畫數月」 拜登實時監控全程
世界整點快訊╱激戰3小時 美出動直升機戰機 擊殺IS首腦

世界整點快訊╱激戰3小時 美出動直升機戰機 擊殺IS首腦
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
N95口罩，到底可以戴多久？(美聯社)

快看世界／N95口罩可以重複用幾次？專家支招

2022-01-28 15:49

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村