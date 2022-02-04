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仿傚獵殺賓拉丹 拜登搶救低民調 下令狙擊庫雷希

編譯潘勛／綜合3日電
在美軍特種部隊3日突擊行動中死亡的伊斯蘭國(IS)新領袖庫雷希。（歐新社）
在美軍特種部隊3日突擊行動中死亡的伊斯蘭國(IS)新領袖庫雷希。（歐新社）

拜登總統下令駐中東美軍在敘利亞發動突襲，擊殺恐怖組織伊斯蘭國(IS)新領袖；專家認為，拜登以及其幕僚顯然想用國家安全方面的「勝利」，來挽救拜登低迷的施政滿意度，但效果仍待觀察。

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)3日報導，拜登由白宮發表簡短談話，宣布已派美軍特種部隊擊殺IS首腦庫雷希(Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi)，遣詞用字肖似前總統歐巴馬2011年宣布獵殺前凱達組織(al Qaeda)首腦賓拉丹(Osama bin Laden)，以及川普2019年宣布擊殺IS前首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)。

但賓拉丹及巴格達迪的名氣及影響力，都比庫雷希大得多。

拜登政府急著掙脫去年夏天由阿富汗倉皇撤離的陰霾，但擊殺庫雷希能否讓一般美國人認為，拜登身為總統真能保護他們以及國土安全，目前還不清楚。

中東專家卡圖利斯(Brian Katulis)表示，阿富汗撤軍難看，致13名美軍陸戰隊員喪生，真讓拜登的國安職能受到重傷，更波及其他治國層面，由民調就可以看得出來。

卡圖利斯指出，拜登下令擊殺庫雷希，有助挽回民眾對他的信心；但阿富汗局勢出現新的挑戰，讓反恐戰線橫生新波折，美國人民免不了要受到阿富汗新演變的衝擊。

卡圖利斯等專家都憂慮，美國面臨的恐攻危險只更增長及複雜，但國內民眾對遙遠異域的衝突愈來愈不感興趣，政府必須縝密因應。

某些批拜登最大聲人士馬上點出，美國特種部隊執行兇險的任務，對付險惡的IS分子，有其成就沒錯，但與拜登的決策無關。

共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)指出，IS目前又再成長，集結於阿富汗境內，不僅對中東地區的美國利益造成威脅，甚至還波及國家本土，而美國目前沒有戰力打擊阿富汗境內IS好戰分子，令人生憂。

另位共和黨聯邦議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡)表示，拜登政府面對阿富汗境內新興伊斯蘭威脅，可謂聾啞盲備至，另南方邊境維安千創百孔，讓恐怖分子得以殺回美國境內。

拜登 阿富汗 共和黨

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