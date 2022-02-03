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研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

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研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

編譯簡國帆／綜合外電
研究顯示，人們在感染新冠病毒的兩天後，就會開始出現症狀，並且會傳染給其他人。美聯社
研究顯示，人們在感染新冠病毒的兩天後，就會開始出現症狀，並且會傳染給其他人。美聯社

全球第一份針對刻意感染新冠肺炎病毒的自願者研究顯示，人們在感染新冠病毒的兩天後，就會開始出現症狀，並且會傳染給其他人，速度比科學家之前預估的五天還快。

英國政府資助的「人類挑戰」研究發現，感染者在感染新冠病毒後，鼻腔與喉嚨的病毒水準會在五天後攀峰，但感染者在感染的平均九天後都還有傳染力，最多甚至達12天。

研究人員指出，這項結果支持英國政府的指引，也就是民眾若自覺有新冠肺炎的症狀、或篩檢呈現陽性，就應隔離十天。

這項研究是在倫敦Royal Free公立醫院的一個特殊單位進行，招募34名18到29歲的志願者，藉由在鼻腔滴入少量、10微克（microgram）的原始新冠肺炎病毒，其中18人感染，沒有感染者出現重症，但其中13人短暫失去味覺，只有一人在半年後仍有症狀。

受試者在兩天後就出現症狀，喉嚨會先出現高水準的病毒量，且之後幾乎立刻鼻腔也出現病毒，病毒水準在五天後攀峰，而鼻腔為主要感染點，研究人員說，這個發現凸顯戴口罩、而且要同時罩住口鼻的重要性。此研究是與倫敦帝國學院（Imperial College London）、Royal Free公立醫院、以及專門從事人類挑戰研究的企業hVivo共同進行。

擔任這項研究首席調查人員的倫敦帝國學院（Imperial College London）傳染病學教授Christopher Chiu說：「我們的研究披露了一些很有趣的臨床發現，包括新冠病毒的潛伏期很短，而且鼻腔會散發極高的病毒水準」。

研究也顯示，當局可運用側流法檢驗（lateral flow test）了解民眾是否感染新冠病毒。Christopher Chiu說：「我們發現整體而言，側流法檢驗和新冠病毒蹤影的相關性高，雖然頭一、兩天的敏感度可能較低，但若正確且重複使用，並在呈現陽性結果後採取行動，將對阻斷病毒傳播有重大影響。」

倫敦帝國學院教授Wendy Barclay也說，在缺乏檢驗的情況下，自我隔離十天是成效良好的指引，研究結果也支持若側流法檢驗結果連兩天呈現陰性，隔離期可縮短為五天。

新冠肺炎 英國 口罩

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