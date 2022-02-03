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北京冬奧奪金機會更多 選手性別比趨平衡

記者胡玉立／綜合報導
圖為美國參與速滑比賽的選手賽前訓練。（路透）
圖為美國參與速滑比賽的選手賽前訓練。（路透）

北京冬季奧運今年總計有109項體育賽事，項目總數打破歷年紀錄，並包括七項新增項目；國際奧委會表示，今年冬奧重點放在全新的男女混合團隊項目上，讓男子和女子賽事達到前所未有的平衡，預計有55%男性運動員和45%女性運動員；由於賽事範圍更廣，女性運動員有更多爭取金牌的機會。

七個新增項目分別是：女子單人雪車、短道速滑混合團體接力、跳台滑雪混合團體、男子自由式滑雪大跳台、女子自由式滑雪大跳台、自由式滑雪空中技巧混合團體，以及單板滑雪障礙追逐混合團體。

美國滑雪和單板滑雪協會單板滑雪和自由滑雪主管福斯特(Jeremy Forster)表示，賽事項目擴增讓運動員獲得參賽新機會，也有更多機會拿到獎牌。

北京冬奧增加了七項新的奧運項目，男女運動員人數更均衡，奪金機會也更多。中國選手彭...
北京冬奧增加了七項新的奧運項目，男女運動員人數更均衡，奪金機會也更多。中國選手彭程（左）與金楊2日在首都體育館花樣滑冰的雙人滑項目賽前訓練中。（中新社）

其中，首度列入競賽項目的「女子單人雪車」(women's monobob)，不同於傳統男子四人、男子雙人、女子雙人雪車賽事項目靠運動員齊心協力舉起、躍入雪車然後衝下軌道；單人雪車是由運動員獨力使用重達162公斤(或逾350磅)的標準雪車，高度仰賴運動員的技巧和駕駛能力。

史上第1面「女子單人雪車」金牌 可能由美國拿下

最有可能成為史上首位女子單人雪車金牌得主的是美國代表隊的凱莉‧漢弗瑞斯(Kaillie Humphries)，這位三屆奧運選手去年拿下全球首位女子單人雪車世界冠軍；她也將參加女子雙人雪車項目比賽。

另一項冬奧新增項目「單板滑雪障礙追逐混合團體」(Mixed Team Snowboard Cross)，讓傳統的單板滑雪障礙追逐變成「團隊接力賽」，每隊由男子先發，女子接棒衝刺；四場預賽中最好的兩支球隊，將晉級爭奪金牌。

二度參加冬奧的美國滑雪和單板滑雪隊的單板滑雪障礙追逐選手科爾尼(Hagen Kearney)表示，目前還不清楚會由誰來組成單板滑雪障礙追逐混合團體，可能會根據個人賽事結果來決定。

圖為美國參與越野滑雪和射擊冬季兩項比賽的選手賽前訓練。（美聯社）
圖為美國參與越野滑雪和射擊冬季兩項比賽的選手賽前訓練。（美聯社）

與此同時，在滑雪和速滑賽事新增項目，也擴大了滑雪選手奪金的機會；其中，自1924年以來即有的男子團體跳台滑雪(Ski Jumping)，今年新增混合團體項目，每隊由二男二女共四名運動員組成，設法自大坡道上跳出最遠距離，所有個人跳躍分數相加即為團隊總得分。

另外在自由式滑雪方面，新增跳台滑雪(Big Air Skiing)混合團體、男子自由式滑雪大跳台、以及女子自由式滑雪大跳台；參賽者須展現最佳技巧，最好的兩次得分將計入最終總分。

最後，在快節奏的速滑(speedskating)賽場，各隊將由兩男兩女組成混合團體，在速滑冰場進行接力賽；新的短道速滑項目混合團體接力賽，由兩位女子選手先滑2.5圈，再由兩位男子選手各自速滑200米。

滑雪 運動員 奧運

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