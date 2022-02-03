過馬路買炸醬麵都不行 冬奧選手只能窗內遊北京

由於北京冬奧選手被要求團體行動、搭指定大巴、禁自由觀光，他們此行僅能透過窗戶看北京。（路透）

受新冠肺炎疫情 影響，在北京舉行的冬季奧運會採行嚴格的閉環管理，所有外籍選手、記者等均須團體行動，搭乘指定大巴行經指定路線抵達指定地點，不允許自由在北京觀光；各國選手雖深知此為防疫需要不得不為的政策，但也難免抱怨這次的奧運賽事，「北京」與「冬奧」間，似乎毫不相關。

北京與冬奧 似乎完全不相關

「奧運活動其實有兩個意義，其一是運動本身，其二就是文化交流。」華盛頓郵報引述今年第15度參加奧運會的美國奧委會工作人員漢考克(Bill Hancock)說：「今年的北京冬奧 在體育方面一如既往，可惜我就是沒辦法過紅綠燈，去酒店對街的麵館來份北京炸醬麵；感覺今年的『北京』與『冬奧』，是兩個完全不相關的個體。」

規定團體行動、坐指定大巴

漢考克以去年東京奧運 比較，指出去年雖然東京當局也因為防疫需要而對外籍選手及遊客進行一定管制，總體仍比北京冬奧寬鬆得多，當時他們都還可以去大街上逛個15分鐘，再上車前往選手村。

「到一個陌生的國度，最重要的體驗就是去看看這個地方的風土民情、感受不一樣的文化體驗。」父母來自北京的美國華裔花樣滑冰選手周知方(Vincent Zhou)說，沒辦法真的和中國人在一起，「我覺得很可惜。」

不過，比起疫情使選手無法飽覽北京名山大川，選手更擔心疫情使過去四年來的努力與練習付諸東流。

曾在2010、2014、2018年連續三屆冬季奧運奪金的美國雪橇選手艾蓮娜．泰勒(Elana Taylor)於29日在北京被檢測出新冠陽性，目前暫居隔離旅館，如果不能盡快連續兩天獲得陰性報告，就無法回比賽場地，和獎牌無緣。

對於此次北京冬奧嚴格的防疫措施，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春說，隨著選手到來，確實看到愈來愈多的陽性個案，但因為疫情沒有在選手閉環內大量傳播，「我們認為選手村內的疫情已獲控制，現有的防疫政策已足夠並有效，暫時不會有任何重大調整。」