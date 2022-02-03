北京1天2次新冠檢測 冬奧選手：壓力大卻無法百分百安全

北京實行的新冠確診數動態清零政策在冬奧實施， 要求選手在賽前六小時每天兩次檢測，凡檢測呈陽性者就可能奪牌夢碎。(Getty Images)

體育選手需要經過漫長且充滿變化的旅程，克服各種困難，才能取得參加奧運 比賽資格；對已經抵達北京，準備參加冬奧的各國健將來說，還有一個巨大的挑戰必須面對，就是新冠疫情。

北京冬奧 開幕之前，疫情陰影已籠罩於參賽選手之間；在準備出發前往北京，但行前接受新冠病毒檢測 結果呈現陽性的選手，紛紛宣布退出比賽，俄羅斯花式滑冰選手科爾亞達(Mikhail Kolyada)便是一例。

他因為無法符合出發之前每日兩次接受病毒檢測，所有檢測結果都必須為陰性的要求。

各國選手飛抵北京國際機場時，必須在機場接受鼻咽採樣病毒檢測，所有選手都必須接種新冠疫苗，若因健康因素而未打疫苗，則必須遵守21天隔離規定。

北京冬奧開幕前，國家體育場2日舉行絢麗多姿的燈光秀。（路透）

選手們搭機前往北京之前的至少96至72小時開始，就必須每天兩度接受病毒檢測；Omicron變種病毒傳染力增強，防不勝防，根據統計，到目前為止已有54名奧運選手及隨隊官員抵達北京之後檢測結果呈現陽性，接下來確診人數可望持續上升。

包括各國選手、教練以及代表隊工作人員在內共計3000多人，將參加北京奧運。

美國雪橇選手馬德茲爾(Chris Mazdzer)說：「壓力很大，必須確保自己安全無虞，但事實上卻做不到百分之百真正安全。」

為遵守中國政府的清零政策，北京冬奧主辦單位與當地衛生官員推出了讓運動員待在閉環系統參賽的設計。

中國政府允許事先經過批准的奧運專機抵達，從香港、東京或巴黎等地將運動選手送到北京，所有乘客都是奧運相關人員，專機便是閉環的第一道環節，接下來奧運選手只能乘座指定的運輸工具。

選手入境時病毒檢測結果若為陽性，必須接受進一步檢測以便確認，但即使第二次檢測結果為陰性，仍要接受第三次檢測。

選手們每天早上7時及晚間7時都要接受病毒檢測，平常只能停留在奧運村的指定房間，若有室友同住，兩人都必須戴口罩，保持距離；第三次檢測結果為陰性，便可離開房間接受訓練，如期參賽，登場比賽前6小時，選則都必須接受核酸檢測(PCR tests)。