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冬奧／美俄大戰話題十足 1980年曲棍球賽最精采

記者張聲肇／綜合報導 
美俄關係緊繃下，兩國冰上曲棍球隊有可能重演1980「冰上奇蹟」。圖為俄羅斯隊正在練兵。（美聯社）
美俄關係緊繃下，兩國冰上曲棍球隊有可能重演1980「冰上奇蹟」。圖為俄羅斯隊正在練兵。（美聯社）

烏克蘭局勢緊張，美國和俄羅斯之間關係再度緊繃，兩國男子曲棍球隊若重演1980年冬季奧運「冰上奇蹟」戲碼，亦不無可能。

美俄兩國代表隊不會在北京冬奧會初賽場合對壘，但一旦分別打進決賽，就有精采戲碼可期；最精采的莫過於重演1980年那場傳奇般的激烈賽事。

2022冬奧男子冰球2月9日開戰，俄國出戰瑞典，美國翌日首戰中國。

體育博弈界的預測如果準確，美國隊大概沒有機會碰上俄國隊；例如，每日開賭的美國DraftKings公司對俄國贏的看好率是正150，美國隊的看好率正1600，要進入複賽都難。

俄國曲棍球隊照例是一般看好的強隊，美國隊則因為新冠疫情的關係，冰球聯盟(National Hockey League，NHL)12月22日就不准職業高手出賽，奧運代表隊只好從大學隊、 歐洲職業隊和北美小聯盟湊足不被看好的「二軍」。

但也不要看扁美國的國家代表隊；1980年的還未解體的蘇聯代表隊，在前六次奧運拿下五次金牌，那年也是被看好可以奪冠；但1980年2月22日，美國隊在總教練布魯克斯率領下，以4：3擊敗俄國隊，贏得決賽權；兩天後，又打贏芬蘭，奪得金牌。

運動畫報(Sports Illustrated)1999年把美國隊的冰上奇蹟故事，列為20世紀最精采體育賽事。

今年俄國派出職業級 美國恐沒有「冰上奇蹟」

今年俄國隊同樣由職業選手組成，美國隊則業餘選手多於職業選手，外界認為難敵俄國隊；不過，2022和1980截然不同，當年的蘇聯已經不存在，俄國選手因為該國違反禁藥紀錄太差，只能以俄國奧委會(ROC)名義參加。

國際關係也不一樣：俄國與東道主中國關係密切，美國和中國關係則因人權爭議，搞到「外交杯葛」北京冬奧，關係有多差可想而知。

這表示，1980年美國隊在紐約州平靜湖(Lake Placid)舉行的冬奧和蘇聯隊對壘，此地利之便今年可沒有了。

就美俄兩國選手而言，因為兩國政治關係的緊張，球場上必有劍拔弩張的畫面；俄國大舉陳兵烏克蘭周圍，美國急調部隊到東歐警戒，俄國堅持烏克蘭不得加入北約組織，歐美顯然不會讓步，雙方關係達到冷戰結束以來最緊繃之境。

俄國 北京冬奧 烏克蘭

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