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美國外交抵制北京冬奧 拜登保證一定會看轉播

編譯陳韻涵／綜合2日電
白宮2日表示，美國雖外交抵制北京冬奧，但拜登總統一定會看冬奧，為美國選手加油。圖為雲頂滑雪公園飄揚美中兩國國旗。（美聯社）
白宮2日表示，美國雖外交抵制北京冬奧，但拜登總統一定會看冬奧，為美國選手加油。圖為雲頂滑雪公園飄揚美中兩國國旗。（美聯社）

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)2日表示，儘管美國外交官抵制4日揭幕的北京冬奧，但拜登總統絕對會收看轉播；民主黨聯邦參議員默克利(Jeff Merkley)則批評聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)決定出席冬奧。

莎奇被問到拜登是否會收看冬奧轉播時回答：「一定會，我們期待並將為美國選手加油。」

美國此次不會派任何政府官員前往北京出席冬奧，拜登去年12月宣布外交抵制北京冬奧，因為中方在新疆進行種族滅絕等侵害人權的犯行。

前任美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)與共和黨聯邦參議員里契(James Risch)寫信給美國運動員，關切冬奧的高風險環境後，莎奇被問到拜登是否擔心美國選手的安危。

 「我們非常注重每位選手的安全。」莎奇答道：「我們決定不派代表團，這與那無關，我們關切中國持續在新疆進行的種族滅絕等傷害人權之舉。」

莎奇預期，中國會確保美國選手的安全。

白宮2日表示，美國雖外交抵制北京冬奧，但拜登總統一定會看冬奧，為美國選手加油。圖...
白宮2日表示，美國雖外交抵制北京冬奧，但拜登總統一定會看冬奧，為美國選手加油。圖為被美國家庭自小從中國領養的滑雪選手歐文斯（Kai Owens）抵達北京。（美聯社）

聯國秘書長出席冬奧 民主黨議員批漠視人權

默克利2日批評古特雷斯罔顧多國外交抵制北京冬奧，但仍決定出席觀禮的判斷。

默克利接受政治新聞網站POLITICO訪問時，引述中國濫權、監控言論自由的例證說道：「聯合國基本上辜負人權，古特雷斯現身奧運很丟臉。」

古特雷斯的發言人表示，秘書長盼於冬奧後，會晤中國高官。

古特雷斯上月被問到是否出席冬奧時表示，冬奧必須被視作「和平工具」。

「冬奧是極其重要的賽事，象徵運動要角匯聚一堂，倡議和平。」古特雷斯上月表示：「在沒有政治面向的嚴格背景之下，我打算出席開幕式。」

美國、加拿大、澳洲、立陶宛、英國、比利時、丹麥和愛沙尼亞已宣布，不派官員出席冬奧；外交政策(Foreign Policy)雜誌1日報導，美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)曾籲古特雷斯別出席開幕式遭拒。

美方指控中方對維吾爾族種族滅絕，拜登去年12月23日簽署「防止強迫維吾爾勞動法」(Uyghur Forced Labor Prevention Act)，禁止從新疆進口涉及強制勞動的產品，除非企業能證明這些商品並非強迫勞動所得。

北京冬奧 拜登 聯合國

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