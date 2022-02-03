北京冬奧起跑 聖火傳遞3天…美旗手確診 臨陣換人

北京冬季奧運聖火傳遞儀式2日在北京奧林匹克森林公園啟動，由中國國務院副總理韓正（右）點燃火炬。（路透）

北京冬季奧運聖火傳遞儀式，2日在北京奧林匹克森林公園啟動，由81歲的前速滑世界冠軍羅致煥，擔任第一棒火炬手；美國代表隊原本選定由冰壺選手舒斯特(John Shuster)和雪橇選手伊蓮娜‧泰勒(Elana Meyers)於4日當晚開幕式掌旗，但泰勒新冠病毒檢測 呈陽性反應，臨時改由速滑選手布特妮‧鮑威(Brittany Bowe)上陣。

聖火傳遞時間的長短並無限制，2004年雅典奧運聖火傳遞長達142天、2008年北京奧運傳遞聖火時間也有130天，2020年東京奧運 則為120天；但本屆冬奧因北京大力防疫，聖火傳遞天數大幅縮短為三天；聖火將穿越三個奧運賽區，從北京市中心開始，前往延慶，最後到達河北省張家口。

中國首位速滑冠軍 圓冬奧夢

羅致煥2日自中國國務院副總理韓正手中接下聖火出發，同日出發的135名火炬手中，還有中國航天大隊大隊長景海鵬、77歲的中國嫦娥工程總指揮葉培建、前NBA球員姚明和電影導演張藝謀等人。

羅致煥1963於日本奪得世界速度滑冰錦標賽男子1500米冠軍，並打破世界紀錄；這位中國首位冬季運動項目冠軍表示，從來不曾參加過冬奧的他，「終於圓了近60年的冬奧夢想」。

疫情下的北京冬奧 與去年夏季東京奧運有雷同的命運；中國表示，將只允許選定觀眾到場觀賽，選手、官員、工作人員和記者，必須待在不會與公眾接觸的「泡泡」裡。

有2000萬居民的北京有少數COVID-19病例，2日僅報告兩例新病例；為維護對疫情「清零」政策，中國嚴格規定，若發現任何確實或疑似病例，就進行封鎖和大規模檢測。

從聖火傳遞活動開始前兩周，傳遞聖火參與者都接受了健康檢查並受到仔細監控，聖火傳遞規模也與2008年夏季奧運相去甚遠；當年北京主辦方在全球進行聖火傳遞之旅，結果吸引不滿中國侵犯人權行徑的抗議者四處示威，甚至導致暴力場面、部分海外聖火傳遞點取消。

美國冰壺選手 首度開幕掌旗

在冬奧聖火4日晚於北京國家體育場「鳥巢」點燃前，各國參賽代表隊遊行入場，是奧運開幕儀式關鍵序幕；美國代表隊原本選定一男一女兩位旗手：冰壺選手舒斯特和雪橇選手泰勒。

泰勒是美國隊自1956年以來首位擔任奧運旗手的雪橇選手，但她抵達北京後，1日傳出病毒檢測呈陽性反應，因此改由速滑選手鮑威接替掌旗；舒斯特是首位在奧運開幕式上掌旗的冰壺選手。

泰勒已連續三屆拿下奧運獎牌，是美國雪橇選手得獎最多的運動員；她目前沒有症狀，但無法出席開幕式；由於她第一場比賽13日才舉行，很可能仍可參賽；她目前正在隔離，一旦取得兩次陰性測試結果，就會解除隔離並獲准參賽。