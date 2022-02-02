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美情報界：哈瓦那症候群成因 可能為電磁能攻擊

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
「哈瓦那症候群」是一連串原因不明的症狀，包括頭痛、暈眩、疲倦、噁心、焦慮和認知困難等。圖為頭痛示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage
「哈瓦那症候群」是一連串原因不明的症狀，包括頭痛、暈眩、疲倦、噁心、焦慮和認知困難等。圖為頭痛示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

世界各地的美國外交與情報人員傳出罹患所謂「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的神祕疾病；美國情報界今天表示，其中某些人可能是電磁能脈衝的攻擊目標。

美國政府內、外部的專家表示，「電磁能脈衝，尤其是在無線電頻率範圍內，或可解釋」美國外交官2016年在古巴首都哈瓦那首次通報的耳痛、暈眩、噁心等症狀。

其後，美國在中國、台灣、奧地利、波蘭、喬治亞和俄羅斯的一些駐外人員也陸續通報以上症狀。

由美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）與中央情報局（CIA）副局長柯恩（David Cohen）召集的技術與醫學專家小組，在報告中提出了上述的電磁能相關發現。

專家報告中的非機密摘要指出，在通報的數以百計個案例中，部分受害者的症狀「不能用已知環境或醫療條件輕易解釋，且可能是外部刺激所致」。非機密摘要並未披露部分受害者有多少人。

專家表示，攻擊者有可能製造出隱蔽設備，使用一定的能量引導電磁能或超聲波對目標者造成傷害。

專家僅聚焦在「異常健康事件」（AHI）的可能成因，並未說明此類設備是否存在，也沒有針對是否確實發生這類攻擊得出結論，或暗示誰在幕後操作。

不過，這份報告駁斥了一些否認「異常健康事件」攻擊的技術可能性的說法。

中情局近期發現，已通報的約1000例「異常健康事件」個案中，大多可用普通的醫療或環境條件解釋，但有20多例仍未獲解釋。

據1名高階情報官員說法，中情局得出結論，外國行為者「不太可能」執行「持續的全球性」行動來傷害美方人員。

然而，針對這20多例未獲解釋的「異常健康事件」個案，中情局未排除是由外國行為者發動的攻擊。

與此同時，專家排除「異常健康事件」成因的其他理論，包含游離輻射、化學和生物作用劑、超低頻音、可聽聲和遠距傳播的超聲波等。

專家稱這些都是「不可能」引發「異常健康事件」症狀的原因。

古巴 俄羅斯 中央情報局

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