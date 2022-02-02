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一字之差 白宮不再使用「迫在眉睫」描述俄軍可能攻烏

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭武裝部隊一名軍人站在第92獨立機械化旅位於哈爾科夫地區基地的戰車隊前方，攝於1月31日。美國白宮表示，將不再使用「迫在眉睫」敘述俄羅斯「入侵」烏克蘭相關狀況時。Getty Images
烏克蘭武裝部隊一名軍人站在第92獨立機械化旅位於哈爾科夫地區基地的戰車隊前方，攝於1月31日。美國白宮表示，將不再使用「迫在眉睫」敘述俄羅斯「入侵」烏克蘭相關狀況時。Getty Images

美國白宮發言人莎琪表示，美國政府在敘述所謂的俄羅斯「入侵」烏克蘭相關狀況時，將不再使用「迫在眉睫」（Imminent）一詞。按照她的解釋，「迫在眉睫」一詞發出美方沒有打算發出的訊息。

CNN報導，莎琪在2日的例行記者會指出，「我用過這個詞一次，我認為其他人曾經用過這個詞，而我們接著停止使用了，因為我認為這個詞發出一個我們沒有計畫發出的訊息，也就是我們知道普亭總統已經做出決定」。

莎琪接著補充道，「我會說我在絕大多數時候已經講過的，我們說他可能『隨時』（at any time）入侵。這是真的，我們仍不知道他已經做決定了」。

CNN指出，中止使用「迫在眉睫」的決定來自於美國和烏克蘭官員之間就怎麼最適當描述俄羅斯威脅出現分歧。儘管拜登總統與資深美方官員警告過，普亭可能隨時下令俄軍跨過邊境，但烏克蘭總統澤倫斯基淡化戰爭迫在眉睫的前景，莎琪1月25日描述攻擊「迫在眉睫」更引發基輔當局的怒火。

Politico曾報導，澤倫斯基的抱怨有部分在於「Imminent」一詞在烏克蘭語意義不明。據悉，「Imminent」無法直接翻成烏克蘭語。該詞在烏克蘭語是「Неминуче」，最接近對應詞意是「無論如何」或「不可避免」。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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