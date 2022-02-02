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FBI局長：中國威脅遠超以往…國防部籲冬奧選手別帶手機

記者顏伶如／綜合報導
聯邦調查局(FBI)局長雷伊。（美聯社）
聯邦調查局(FBI)局長雷伊。（美聯社）

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)31日晚間在雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)演說指出，中國政府對西方社會的威脅越來越明目張膽，破壞程度也較以往更加嚴重，北京竊取美國創意與發明，而且發動大規模駭客行動。

雷伊說，中國威脅早就存在，過去十年來始終不曾減少，他自從2017年出任FBI局長以來，曾多次針對中國威脅發表談話，「如今威脅已升高到新的層次，更加明目張膽，破壞程度更嚴重，遠遠超過以往，我們所有人都應該把重心放在中國威脅上頭，這點真的非常重要」。

福斯新聞網(Fox News)1日報導，聯邦調查局本周警告準備參加2022年北京冬季奧運比賽的美國選手，冬奧期間不應使用社群媒體。

中國向來設有網路防火牆，禁止民眾使用臉書(Facebook)、推特(Twitter)等社群網站，就連路透(Reuters )、英國廣播公司(BBC)等國際新聞網站在中國也被封鎖；不過，中國政府主管機關先前表示，由於冬奧期間外籍訪客參加，屆時調降防火牆屏蔽功能。

福斯新聞網報導，聯邦調查局表示，中國在冬奧期間調整防火牆設定的作法，恐讓美國民眾淪為中國網路間諜戰的攻擊目標。

國防部31日也發表聲明指出，聯邦調查局呼籲所有參加北京冬奧的美國選手，把私人手機留在家裡，改帶臨時手機前往參賽。

聲明中寫道，敵人可能利用社交工程(social engineering)和網路釣魚(phishing)行動，在冬奧登場之前及比賽期間植入惡意軟體，破壞各大電視系統的奧運轉播。

美聯社報導，雷伊這段演說的發表時間，距離北京冬奧登場只剩倒數幾天；他表示，雖然俄羅斯與烏克蘭關係緊張成為美國外交政策重點，但美國持續把中國視為長期經濟穩定的最大威脅。

雷伊表示，聯邦調查局的調查案件當中，超過2000起案件是與中國政府企圖竊取美國資訊或科技有關，「對於我們的創意、發明及經濟穩定，沒有其他國家比中國對我們造成更大威脅。」

雷伊指出，聯邦調查局平均每隔大約12小時，就針對中國情報行動的成立反情報調查新案，中國政府發動的駭客行動，入侵私人及企業資料，滲透程度廣泛，超過來自其他所有國家駭客行動的總和。

他說，美國企業失敗、勞工失業等傷害，十年來逐漸累積，「到今天我們已經覺得被壓垮了，這種傷害全國各地都感受得到，許多產業的勞工都有切身體驗」。

美聯社報導，中國政府官員多次反駁美國政府的指控；中國駐美大使館發言人去年7月表示，美國對中國做出沒有根據的言詞攻擊，故意抹黑中國發動駭客行動。

北京冬奧 駭客 社群網站

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