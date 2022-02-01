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暴風雪影響9000萬人中西部恐創百年降雪紀錄

暴風雪又襲 影響9000萬人中西部恐創百年降雪紀錄

編譯孫梁／綜合1日電
南部因冬季風暴侵襲，部分地區恐因危險低溫造成道路結冰和斷電。圖為德州州長艾伯特在風暴來襲前，於1日舉行記者會說明當局防災準備措施。(美聯社)
南部因冬季風暴侵襲，部分地區恐因危險低溫造成道路結冰和斷電。圖為德州州長艾伯特在風暴來襲前，於1日舉行記者會說明當局防災準備措施。(美聯社)

洛磯山脈的冬季風暴1日開始朝東南方向移動，在3日晚抵達新英格蘭地區時的降雨4日將變為降雪，造成95號公路走廊沿線地區的交通混亂；中西部部分地區恐創下百年降雪紀錄，南部則會受到很大衝擊，將因危險低溫造成道路結冰和斷電。全國2日預計將取消航班1000多個，達拉斯獨立學區宣布所有學校3日和4日停課。

此次暴風雪為全國不到一周內的第二場冬季風暴來襲，影響到從西部到東部逾2000哩廣大地區的9000多萬民眾。

中西部地區1日夜到2日可能降雪15到20吋，部分地區將創下百年降雪紀錄，印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)預計降雪18吋，將追平1900年的紀錄；俄亥俄州托雷多市(Toledo)預計降雪16吋，僅次於1900年20.2吋的紀錄。

芝加哥的降雪量預計8到12吋，一小時可能降雪一吋，導致道路的能見度低和出行困難。

暴風雪在向東和向南移動期間伴隨著氣溫劇降，導致許多道路結冰，從德州到俄亥俄河谷地區出現嚴重的積冰；達拉斯和田納西州的曼菲斯等地2日夜可能出現危險的低溫，降雨3日將轉為冰雨和降雪，達拉斯預計降雪三吋，3日和4日的公路交通危險，尤其是在高架橋上。

達拉斯/福和市(Fort Worth)地區的電線和樹梢可能結冰逾四分之一吋，加上時速30哩的陣風，可能造成倒樹和斷電。由於3日和4日降溫後的體感溫度只有華氏零下五度，達拉斯獨立學區宣布，所有學校3日和4日停課。曼菲斯在降雨、三吋後將迅速開始結冰和降雪，預計冰厚十分之一吋到半吋。

南方許多地區的冰寒天氣將持續到5至6日，地面結冰6日仍不會融化，寒冷的天氣中如果斷電將十分危險。

聯邦快遞(FedEx)位於田州曼菲斯和優比速(UPS)公司位於肯州路易斯維爾(Louisville)的空運樞紐，由於受到冰雪天氣的困擾，貨運飛機將被迫停運，導致供應鏈的運輸緊張加劇。

中西部因冬季風暴侵襲，部分地區可能創下百年降雪紀錄。圖為芝加哥當局1日把鏟雪車裝...
中西部因冬季風暴侵襲，部分地區可能創下百年降雪紀錄。圖為芝加哥當局1日把鏟雪車裝滿雪鹽，準備出勤。(美聯社)

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