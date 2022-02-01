我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

暴風雪影響9000萬人中西部恐創百年降雪紀錄

「長大可能是下任總統」索達諾：強暴案受害者不應墮胎 挨批

記者胡玉立／綜合報導
密西根州共和黨州長候選人索達諾(右二)說「強姦受害者懷孕，腹中胎兒有可能是下任總統或改變人類的人」，而引發風暴；圖為索達諾家庭照。（圖取自索達諾競選官網）
密西根州共和黨州長候選人索達諾(右二)說「強姦受害者懷孕，腹中胎兒有可能是下任總統或改變人類的人」，而引發風暴；圖為索達諾家庭照。（圖取自索達諾競選官網）

密西根州共和黨州長候選人索達諾(Garrett Soldano)日前接受右翼播客訪問時表示反對墮胎，不惜一切保護生命權，說「受害者懷孕，腹中胎兒有可能是下任總統或改變人類的人」，而引發風暴；支持墮胎權的政治人物和運動人士紛紛指責索達諾的說法「令人作嘔」。

索達諾是名整脊師，有兩個年幼兒子，他在Face the Facts播客1月19日受訪影片中，被問到將如何在密西根州「確保生命神聖性」時，做上述表示；關注中西部政治的自由派新聞網站Heartland Signal於推特貼出此影片，立即引發網友瘋傳，1日的瀏覽量逾46萬次。

索達諾被問到，若當選州長，是否會實施德州墮胎法，禁止在懷孕六周後終止妊娠？他答道：「我將盡我所能確保此事。」他說他相信生命「從DNA被創造出來時就開始了。」「我們永遠為生命而戰。」「我們必須在任何情況下捍衛生命。」「社會應鼓勵懷孕者，即使受到性侵犯的人，把孩子生下來。」

支持墮胎權的政治人物、密州民主黨參議員蓋斯(Erika Geiss)痛批索達諾的說法「很噁心」，她推文指出：「遭強暴女性應為此提控，我們的制度應認真對待她們，這世界不該有男性以為他們有權擁有女性的身體。」

索達諾並非第一個因墮胎權觀點受非議的候選人；已故前共和黨聯邦眾議員艾金(Todd Akin)也曾在2012年競選時聲稱「合法」很少導致懷孕；他還說：「女性身體可以設法拒絕整件事。」

艾金去年10月去世；他生前曾為此言論道歉，但後來又反悔。2019年，當時的佛州眾議會議長奧利瓦(José Oliva)曾在有關反墮胎法案的電視新聞採訪中，多次將孕婦稱為「宿主」，後來為此道歉。

索達諾過去從未競選過公職，他以有爭議立場聞名，這次共和黨初選中並不被認為有勝算；但媒體去年11月報導聲稱，在11名參選人中，索達諾的籌款金額第二高。

索達諾去年9月因「嚴重或數度違反」YouTube網站使用準則，遭永久禁用。他的個人影片也包括有關口罩和新冠疫苗的虛假信息。

墮胎 共和黨 密西根州

上一則

美俄高層通話30分鐘 布林肯：如無意侵烏 現就應撤軍

下一則

暴風雪又襲 影響9000萬人中西部恐創百年降雪紀錄

延伸閱讀

加州州長紐森發表賀詞恭喜農曆虎年

加州州長紐森發表賀詞恭喜農曆虎年
兆元基建經費 拜登公布使用準則 籲各州長善用

兆元基建經費 拜登公布使用準則 籲各州長善用
最新民調：共和黨基本盤 不再死忠於川普

最新民調：共和黨基本盤 不再死忠於川普
最高院將審墮胎權、平權措施…布萊爾退休影響有限

最高院將審墮胎權、平權措施…布萊爾退休影響有限

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
中國駐美大使秦剛。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

美中火藥庫 秦剛：台灣可能讓兩國捲入軍事衝突

2022-01-28 21:04

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」
房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩