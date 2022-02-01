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美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

FDA全面批准莫德納疫苗 供18歲以上成人施打

中央社／華盛頓31日綜合外電報導
美FDA今天全面批准莫德納疫苗的使用，准許提供給18歲以上民眾施打。路透
美FDA今天全面批准莫德納疫苗的使用，准許提供給18歲以上民眾施打。路透

美國食品暨藥物管理局（FDA）今天全面批准莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的使用，准許提供給18歲以上民眾施打，是美國FDA全面批准的第2支COVID-19疫苗。

路透社報導，莫德納（Moderna）疫苗已於2020年12月取得美國FDA的緊急使用授權，如今將以Spikevax的品牌名稱進行販售。

與莫德納疫苗運用類似技術的輝瑞/BioNTech（Pfizer/BNT）疫苗，同樣是先取得緊急使用授權，再於去年率先獲得全面批准，可以用於16歲及以上的美國人。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，美國目前有近7500萬民眾已接種莫德納兩劑型疫苗。

莫德納疫苗已在全球70多個國家獲准使用，包括加拿大與歐洲聯盟。

莫德納去年6月提出申請，欲取得對12至17歲年齡層施打疫苗的授權，但美國FDA至今尚未回應。

莫德納與輝瑞/BNT這兩款疫苗均與極少數心肌炎病例有關，主要發生在年輕男性身上。

莫德納去年10月表示，美國FDA正在評估疫苗注射後導致心肌炎的風險，而相關審查作業導致莫德納取得青少年緊急使用授權的時間延後。

疫苗 莫德納 FDA

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