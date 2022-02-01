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染疫病故逼近百萬 美國社會衝擊難磨滅

中央社／華盛頓31日綜合外電報導
COVID-19疫情爆發近2年以來，美國染疫病故已快逼近100萬人，甚至直接減少美國人的平均餘命。圖為洛杉磯市民眾走過一個紀念病歿的新冠患者的公園。（Getty Images）
COVID-19疫情爆發近2年以來，美國染疫病故已快逼近100萬人，甚至直接減少美國人的平均餘命。圖為洛杉磯市民眾走過一個紀念病歿的新冠患者的公園。（Getty Images）

COVID-19疫情爆發近2年以來，美國染疫病故已快逼近100萬人，甚至直接減少美國人的平均餘命，凸顯疫情對美國社會與家庭難以磨滅的破壞。

華爾街日報」報導，聯邦機構比對長期趨勢後估計，美國自2020年初以來死亡人數比正常預期多98萬7456人，這些超額死亡絕大多數是因COVID-19病故。另有好幾千人是死於疫情所衍生的因素，諸如原有看病與照護機制被打亂，甚至用藥過量。

疫情迄今，美國疾病管制暨預防中心（CDC）記錄的COVID-19病故約為87萬5000人，其中90%是直接死於新型冠狀病毒，其餘則歸為病毒引發的相關因素。

COVID-19病故佔美國人口0.3%，已等同於美國在二次大戰死傷所佔人口的百分比，而所花時間還不到二戰的一半。有別於1918年流感大流行與重大戰爭打擊到的是年輕族群，COVID-19大多衝擊到的是脆弱的年長者，對非裔與拉丁等少數族裔的損害比例也高於白人。

美國「國家科學院學報」（PNAS）去年2月一篇研究推斷，COVID-19使2020年美國的平均餘命減少1.13歲， 非裔和拉丁裔人口的減少量更是白人的3到4倍。

美國2019年的全般死亡人數為285萬，隨人口老齡化，此前的十年平均每年死亡增長約1.6%。但到2020年，美國死亡人數增長攀升為18.5%，來到338萬人，目前的數據顯示2021年的死亡人數達342萬。

華爾街日報分析發現，超額死亡者裡，約14萬人是25到54歲的所謂黃金工作年齡。而根據「國家科學院學報」2020年7月發表的另一份研究研判，每一名染疫病故者平均會影響到9位親屬。

在解釋整體超額死亡人數時，流行病學家相信還有許多 COVID-19病故人數漏計，並且因大流行而加劇的其他類型衛生和社會問題也導致不少死亡。

CDC轄下國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics）負責死亡率統計的處長安德森（Robert Anderson）表示，大流行之初因篩檢量能不足、填寫死亡證明的醫師對病毒還不夠熟悉，當時美國漏計的染疫病故恐不在少數。

一些這段期間上升的死亡類別是否與疫情相關，也引發討論，例如疫情期間美國的兇殺案有所增加，犯罪學家和執法官員對當中有無疫情加劇的因素存在爭論。

阿茲海默症和失智患者的死亡數激增，凸顯另一疫情帶來的更直接影響：護理與照護機制遭嚴重打亂，包括 安養院出現大量確診，以及防疫隔離拆散家屬與入院長輩。另像心臟病故增加，與患者因醫院量能遭疫情壓垮、難以取得治療脫不了關係。

與此同時，2020年美國用藥過量死亡人數創下歷史新高，飆升約30%，而初步數據顯示去年死於藥物過量的情況有進一步惡化；一些死者的雙親直言，疫情讓尋求戒癮者的情況雪上加霜。

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