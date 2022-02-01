房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

華盛頓郵報(WP)報導，全國租金 連月上漲，但近期漲幅更劇烈也更普遍，迫使全國數百萬人重新評估其生活情況，尋求搬至其他地方居住。

根據房地產經紀公司Redfin數據，去年平均每月租金增加14%至1877元，紐約市、德州奥斯汀(Austin)和邁阿密漲幅甚至高達40%。

根據紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)日前公布的報告，今年美國人預期租金會再上漲；與此同時，許多地區的租金凍結和禁止逼遷令也已到期。

房地產經紀公司Redfin首席經濟學者戴柔．菲爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示：「2021年下半年租金狂漲，新冠肺炎疫情使經濟暫緩，如今萬物待興，通膨攀升，租金也上漲，大家開始發現自己沒有預期那麼多的可支配收入。」

租金高漲估計也是未來數月通膨的主要驅力，住房成本占美國三分之一的消費者物價指數 ，這是依據當前房屋租金率計算而來。不過，經濟學者指出，房租上漲會落後9至12個月，才會反映在通膨數據中。

不動產資訊公司CoreLogic首席經濟學者諾薩夫特(Frank Nothaft)表示，因此就算消費者物價指數中的所有其他要素都下降，只要房租上漲，就可能使今年通膨指數繼續高漲。

新冠疫情加深生活中許多面向的不平等，住房成本也不例外；屋主因低利率和房價上漲而獲益，房客則面臨住屋成本上漲；經濟學者表示，房租跟食物或天然氣等其他消費品類別不同，由於住房涉及年租約和長期房貸，一旦住房成本上漲，便很難快速跌回去。

根據哈佛大學住房研究聯合中心對2018年人口普查數據的分析，1100萬戶家庭，或者每四名租客便有一人花逾一半月薪在房租上；專家表示，如今這個數字恐怕更高。

華郵指出，根據全國房客訪問，許多房客開始尋找其他租屋選擇；許多人考慮搬家，包括從德州首府奧斯汀搬至維吉尼亞州首府里奇蒙(Richmond)，或從紐約搬到德拉瓦州多佛(Dover)。

然而隨著經濟逐漸復甦，民眾重返大城市，公寓住房率也回升；菲爾韋瑟表示，房價、貸款率和租屋需求上升，房東大有調漲房租的空間。

拜登 政府也開始重新安排「緊急房租援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program)中未使用的465億元，協助華府、休士頓和聖地牙哥等城市的居民減輕房租和水電費的負擔；拜登總統也承諾，未來三年將增加近10萬戶可負擔住房。