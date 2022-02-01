通膨抵銷經濟成就 3/4民眾悲觀 過半不滿拜登表現

當前通貨膨漲是40年來最高階段，民眾都怪罪拜登總統，面對各方指責，聯準會主席鮑爾的升息操作拿捏不易。圖為去年11月拜登總統宣布提名鮑爾續任聯準會主席。(Getty Images) FILES-US-ECONOMY-BANK-RATE (FILES) In this file photo taken on November 22, 2021, US President Joe Biden (L) looks on after announcing Jerome Powell (R) as his nominees for Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve Systems during an event at the White House in Washington, DC. - After more than a decade of tame inflation, a wave of prices increases has washed through the US economy, affecting cars, housing and food, and the US central bank is poised on December 15, 2021, to take a more aggressive stance to quell the threat. President Biden has made it a priority to fight the inflation hitting American families, but Federal Reserve Chair Jerome Powell leads the one body that could take direct action to slay the inflation dragon. (Photo by JIM WATSON / AFP)

當前美國經濟蓬勃、就業強勁、消費火熱，但多份民調 顯示，民眾對當前情勢並不埋單，大多數人甚至對經濟抱持「悲觀」看法；究其原因，還是在新冠疫情 的陰霾未散，以及各種亮麗數據背後的另一面，也就是通貨膨脹。

丕優研究中心(Pew Research Center)民調顯示，只有28%民眾認為「經濟很好或非常好」；美國廣播公司(ABC)與艾普索斯(Ipsos)的民調則顯示，75%民眾認為「經濟不好或很差」，56%不滿意拜登 的經濟表現。

有線電視新聞網(CNN)分析報導，早成此現象的首要原因是疫情；自2020年初以來，許多家庭每一天都要為疫情步步為營，連日常生活如上學、上班、上教堂、參加宴會、購物等都要斟酌再三，時刻小心，已讓許多民眾感到身心俱疲。

通膨更是抵銷絕大多數的經濟成就，這些成就包括去年第四季經濟成長率達6.9%，為雷根時代以來首見；去年12月失業率降至3.9%，已符合歷史上「充分就業」的定義，甚至讓許多勞工有本錢跳槽，形成「大辭職」態勢。

但是通膨達到7%，同樣也是雷根時代以來首見，讓許多家庭荷包失血；穆迪分析(Moody's Analytics)推估，如果購買的項目完全不變，平均每個家庭每月就得比過去多支出200元。

一些數據也是「幾家歡樂幾家愁」，例如房價上漲，讓擁屋者財富淨值增加，但許多需要房屋的買家只能望洋興嘆；至於去年大漲10%的房租，自然也苦到許多租屋族。

美國三分之二國內生產毛額(GDP)來自消費支出，而雖然承受通膨壓力，但絕大多數民眾消費依然踴躍；但是有不少足夠讓他們擔憂未來發展的事情。

首先，擴大兒童撫養稅收抵免相當程度上，在去年成功抵消部分通膨衝擊，但是此稅賦優惠政策將要退場；雖然拜登的「重建美好未來」支出法案會讓此優惠持續，但是法案條文最終能否通過仍是未知數。

再來，聯準會預計將在3月起升息，這代表基準利率上升，車貸、房貸，以及其他債務的償還成本都會增加。