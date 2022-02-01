通膨抵銷經濟成就 3/4民眾悲觀 過半不滿拜登表現
當前美國經濟蓬勃、就業強勁、消費火熱，但多份民調顯示，民眾對當前情勢並不埋單，大多數人甚至對經濟抱持「悲觀」看法；究其原因，還是在新冠疫情的陰霾未散，以及各種亮麗數據背後的另一面，也就是通貨膨脹。
丕優研究中心(Pew Research Center)民調顯示，只有28%民眾認為「經濟很好或非常好」；美國廣播公司(ABC)與艾普索斯(Ipsos)的民調則顯示，75%民眾認為「經濟不好或很差」，56%不滿意拜登的經濟表現。
有線電視新聞網(CNN)分析報導，早成此現象的首要原因是疫情；自2020年初以來，許多家庭每一天都要為疫情步步為營，連日常生活如上學、上班、上教堂、參加宴會、購物等都要斟酌再三，時刻小心，已讓許多民眾感到身心俱疲。
通膨更是抵銷絕大多數的經濟成就，這些成就包括去年第四季經濟成長率達6.9%，為雷根時代以來首見；去年12月失業率降至3.9%，已符合歷史上「充分就業」的定義，甚至讓許多勞工有本錢跳槽，形成「大辭職」態勢。
但是通膨達到7%，同樣也是雷根時代以來首見，讓許多家庭荷包失血；穆迪分析(Moody's Analytics)推估，如果購買的項目完全不變，平均每個家庭每月就得比過去多支出200元。
一些數據也是「幾家歡樂幾家愁」，例如房價上漲，讓擁屋者財富淨值增加，但許多需要房屋的買家只能望洋興嘆；至於去年大漲10%的房租，自然也苦到許多租屋族。
美國三分之二國內生產毛額(GDP)來自消費支出，而雖然承受通膨壓力，但絕大多數民眾消費依然踴躍；但是有不少足夠讓他們擔憂未來發展的事情。
首先，擴大兒童撫養稅收抵免相當程度上，在去年成功抵消部分通膨衝擊，但是此稅賦優惠政策將要退場；雖然拜登的「重建美好未來」支出法案會讓此優惠持續，但是法案條文最終能否通過仍是未知數。
再來，聯準會預計將在3月起升息，這代表基準利率上升，車貸、房貸，以及其他債務的償還成本都會增加。
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