通膨嚴峻 聯準會升息拿捏不易 就怕反挫復甦經濟

因疫情影響，全美物價高漲，通膨率達到40年的最高，一般人收入趕不上超市食品漲價的幅度。圖為在佛州邁阿密市披薩店老板上月12日抱怨什麼都漲價了，連披薩餅紙盒都貴了。(美聯社)

全美通貨膨脹情勢嚴峻，聯準會 （Fed）近來不斷釋出鷹派訊息，也就是可能調升基準利率 以抑制熱錢流動，但另一方面，當前的經濟成長依然因新冠肺炎疫情而甚為脆弱，再加上這種情勢毫無先例，因此聯準會的拿捏必須格外小心，才不會反挫復甦的經濟。

華盛頓郵報報導，當前的消費者物價指數(CPI)漲幅約7%，為1982年以來最高紀錄；勞工統計局數據顯示，去年第四季受雇人員薪資年增4%，連續第五季成長，表明勞工希望有更多的工資以應對更高的開銷。

但不能忽視的是，當前新冠病毒依然肆虐，如果聯準會決策出現誤判，例如升息 過快、幅度過大，其結果可能是會讓經濟墜入深淵；事實上，二戰後絕大部分的經濟衰退出現之前，聯準會都曾大幅升息。

然而，如果聯準會升息速度過慢、幅度太小，很可能會讓全國家庭及企業看到愈來愈高的支出成本。

聯準會已誤判過通膨的嚴重性；聯準會在2020年12月預測，2021年的通膨幅度為1.8%，結果真實數字為5.8%。

當前的經濟環境及財經首腦格局，唯一相似的是2015年12月那時。

當時的聯準會主席，也就是現任財政部長葉倫(Janet Yellen)預期，隨著2008年金融風暴後，經濟重回正軌，將有通膨風險，所以應該調升自那時以來都接近零的基準利率；當時的聯準會理事、現在的主席鮑爾(Jerome Powell))表示同意。

結果聯準會升息一碼後，預期的通膨並未到來，聯準會再一次升息已是一年以後。

但是2015年的經濟復甦與當前可比性不會太高，當時的通膨率只有0.5%，遠高於目前，而現在經濟復甦速度也快得多，失業率兩年內就重回4%以下，而2009年經濟開始復甦後，耗費超過九年才回到此水準。

也就是說，高通膨，幾乎零利率的環境，以及脆弱卻強勁的經濟復甦，是聯準會成立逾100年來從未見過的情勢，聯準會自身得步步為營，外界也甚難預測聯準會接下來的決定。