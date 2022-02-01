托育人員嚴重不足 父母難工作…傷害整體經濟發展

受新冠肺炎疫情 影響，教師人力雖然短缺，但由於各州推出各項政策盡可能回補教師人力，現在已漸漸緩解；然而，學齡前階段照顧幼兒的保母仍然供不應求，兒童托育人員從業人數不增反減，拖累勞工市場；據勞工部 統計，去年9月至12月間兒童托育行業共有約8200人離職。

專家表示，兒童托育人員減少對於整體經濟發展有不良影響，因為一旦學校改線上授課或是托育中心因疫情停課，父母若仍要出門上班就必須請保母；但是由於平均工資水平較低、福利 參差不齊沒有公認的「業界行情」，許多從業人員不願意再投入。

華盛頓州立大學最新研究也指出，兒童托育從業人員的減少使家有幼兒的父母工作時間減少，對於收入較低的家庭造成的影響也比高收入家庭大。

研究中說明，此情形已持續兩年，時間愈長，原從業人員回到這個產業的機會也愈低，因為原本打算「只離職一下」的人不得不迫於生計去找別的工作；而托育人員本來就工資較低也無福利制度，且現在前景不佳，社會新鮮人也不會願意投入，即使疫情結束也會有一段時間的人力斷層，而非只是短暫的托育勞動力短缺。

經濟政策研究所(EPI)指出，解決此一最直接的方法就是加薪，因為托育人員時薪平均只有13.51元，比全國勞工平均27.31元的薪水低近50%，最理想薪資水平落在21.11元至25.95元間；但加薪對需要托育服務的父母而言也很兩難，因為托育支出已占家庭總支出最大比例，很難再擠出錢來。

因此政府適當介入，透過立法管制托育業的最低工資水平及工作環境最低要求就很重要，不論是聯邦或州政府均應想辦法解決。