報稅季才開始 報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

今年報稅季剛展開，國稅局因報稅積案太多，宣布暫緩郵寄某些類自動產出的報稅通知。(美聯社)

今年報稅 季才剛展開，國稅局 (IRS)已因報稅單堆積如山而喘不過氣，因此宣布暫緩郵寄自動產出的報稅通知書給納稅人；更早之前國稅局長瑞狄格(Chuck Rettig)及財政部 官員便警告，今年報稅季恐遭逢「艱鉅挑戰」，不料一語成讖。

華盛頓郵報報導，今年報稅季自24日開始，只過幾天，國稅局便宣布，因目前要處理的繳稅申報積壓太多，故暫緩郵寄某些類自動產出的報稅通知；此舉可以暫緩與納稅人做額外的通訊，免得已積壓、沒處理的報稅文書堆得更高，也紓緩稅務人員的壓力。

截至去年12月31日，國稅局還沒處理的個人報稅案件有600萬件，有些申報書可倒推到2020年報稅季。

國稅局並未詳細說明哪些稅務通知書將暫緩寄出，僅指出國稅局已登記到所繳稅金但沒有申報紀錄，這類信函將暫緩寄給納稅人。

喬治亞州Padgett會計事務所負責人哈里斯(Roger Harris)指出，納稅人收到國稅局信件，經常會嚇傻了，此時他們只要求能夠了解到底是怎麼回事；但若是無法取得協助，只添加納稅人的不安及驚慌。

華郵專欄作家蜜雪兒‧辛格泰瑞(Michelle Singletary)指出，國稅局應該是終於了解要求更多文書作業有多麼荒謬；國稅局聲明指出，碰到很多狀況，報稅書只納入局內書面申報的檔案庫，並未處理，因此停止寄出這類函件，有助於減少紊亂。

國會議員及稅務專家正向國稅局施壓，要求國稅局多幫忙憂心如焚的納稅人，例如國會議員便致函財政部長葉倫(Janet Yellen)，請她注意新冠疫情造成異常的挑戰，再加上國稅局科技老舊兼預算吃緊，當前稅務運作令人憂心，應設法減少納稅人的文書負擔。

議員們提出一串建議，其中一條要求國稅局延緩自動化收稅截止日至少90天；原訂截止日是4月18日。

美國註冊會計師協會(AICPA)指出，鑑於當前待處理報稅文書積壓嚴重，國稅局應提供「明智理由」，不要求民眾自證要求，便延緩未納稅處罰；一般得不處罰的狀況，是指碰到天災、死亡或者重傷致殘。