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共和黨拉少數族裔選票 多州搖擺區廣設社區中心

編譯郭宣含╱綜合30日電
共和黨全國委員會(RNC)在全國多州搖擺區廣設20個社區中心，希望吸收更多非裔、西語裔和亞裔選票。圖為佛州州長德桑提斯。(路透)
共和黨全國委員會(RNC)在全國多州搖擺區廣設20個社區中心，希望吸收更多非裔、西語裔和亞裔選票。圖為佛州州長德桑提斯。(路透)

共和黨全國委員會(RNC)在全國多州搖擺區廣設20個社區中心，而且後續還會再開更多，提供餐飲、電影夜等活動與服務，希望吸收更多非裔、西語裔和亞裔選票，以迎接11月期中選舉。

共和黨社區中心舉辦許多活動和提供服務，也在節日季時舉辦電影夜、派對、祈禱晚會，並發放玩具和食物，藉此讓少數族裔更了解共和黨信念。

RNC投資數十億元在社區中心，企圖將過去支持民主黨的選民吸引成為自家票倉，而近期這批選民確實見長。雖然前總統川普失去2020年的選舉，但他贏得更多西語裔和非裔選民的支持。維吉尼亞州新上任的共和黨籍州長楊京(Glenn Youngkin)成功將維州由藍轉紅，也獲得更多西語裔支持。

不過民主黨全國委員會(DNC)一名幕僚認為，共和黨設立社區中心不過是表象，而非真心想要與多元選民有連結，「這些社區中心只是擺樣子和漂亮把戲，企圖搶到一些新聞標題，但卻未針對這些選民提供資源、經費和投資。」

雖然多數有色族裔支持民主黨，但DNC並未忽視共和黨的少數族裔選民增加一事；DNC打算支出2000萬元，在今年贏得非裔與西語裔選民的支持。

東北大學政治科學教授帕納戈普洛斯(Costas Panagopoulos)表示，對共和黨而言，討好非裔與西語裔選民攸關存亡，「考慮到美國人口組成持續變化，他們必須鎖定有色族裔或代表不足的少數族裔選民，這些族群過去與共和黨可能無淵源。共和黨不得不打進這群選民中，才能在選舉中存活。」

RNC東南部區域溝通主任薩凡納．維亞爾(Savannah Viar)表示，共和黨調查影響力最顯著的地區，剛好這些地方是非裔、亞太族裔和西語裔為主的地區。

RNC透過地方媒體報導、社群媒體和挨家挨戶宣傳這些社區中心，維亞爾表示，共和黨從社區內聘僱員工，這也有助宣傳。

RNC將非裔中心設在俄亥俄州克里夫蘭和喬治亞州大學公園(College Park)；西語裔社區則在佛羅里達州邁阿密、威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)和德州多市。

亞裔社區中心則設在達拉斯(Dallas)、加州橘郡(Orange County)和喬治亞州谷內郡(Gwinnett)；原住民社區中心則預計在北卡羅萊納州羅伯遜郡(Robeson)開幕。

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