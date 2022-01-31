對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

Axio新聞網站30日報導，拜登 政府涉及中國事務的主管機關高層之間，似因門戶之見導致去年在一次戰情室會議上出現齟齬。事發之後，當事人美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai)迄今都在設法修補與白宮 國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)的關係，但以後事關對中政策的討論辯論都免不了人身攻擊。

白宮國家安全顧問蘇利文。(美聯社)

讓整起事件更有戲劇張力的發展則是，戴琪幕僚長諾拉‧塔德(Nora Todd)將於31日離職，改為前往蘇利文的白宮國家安全會議(National Security Council)幕僚。

報導指出，拜登主政的白宮鮮少傳出官員之間有私人恩怨，這起事件則凸顯身為美國貿易代表與國家安全顧問的兩位高層官員，對於美國與中國打交道應該採取哪些政策以及政策何時推出各持己見，使得關係呈現緊張。

Axio新聞網站30日指出，戴琪與蘇利文意見相左主要針對策略手段，以及不同部門的主管領域畫分，此種爭議雖不至於破壞拜登政府尋求與印太盟邦取得數位貿易協議的目標，但也讓人見識到日後政策辯論時若稍有不慎，也可能急轉直下釀成人身攻擊。

蘇利文以牛肉與牢騷雙關語回應

蘇利文接受Axio新聞網站查證實說，跟戴琪的關係一切良好，「這可不是華府政壇的客套式良好，而是一般標準的良好」；蘇利文還以「牛肉」與「牢騷」(beef)的雙關語說：「我跟戴琪之間唯一必須解決的牢騷，只有牛肉出口問題。」

戴琪：蘇利文是一位重要夥伴

戴琪答覆Axio新聞網站詢問時則說，對於透過以勞工為主軸的貿易政策落實拜登的願景，讓一般美國百姓能夠獲利，蘇利文是一位「重要夥伴」。

報導指出，內閣部會首長及白宮國家安全會議官員均出席的一場2021年9月白宮戰情室(Situation Room)會議中，戴琪當眾指控蘇利文人馬向媒體洩密，故意扯後腿。

官員目擊 瞠目結舌？雷蒙多拒評論

消息人士透露，當場在座的包括商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)等官員，都目擊事發過程，瞠目結舌。

雷蒙多辦公室拒絕對Axio新聞網站發表評論。

報導指出，除了這起事件之外，美國貿易代表署(USTR)與白宮國家安全會議，彼此不對盤的耳語，一直在白宮西廂流傳。

知情人士說，讓戴琪感到憤怒的是，彭博新聞社及華爾街日報2021年9月相繼報導指出，拜登政府考慮根據「301條款」(Section 301)調查中國企業補助，後果則可能衍生新一波關稅；戴琪辦公室才剛結束中國貿易政策評估檢討，消息便在媒體曝光，讓戴琪懷疑白宮國家安全會議官員故意對記者放話，破壞她的計畫。

Axio新聞網站報導，整起事件後來的發展是，戴琪一派終於勝出，拜登政府並未宣布新一波301關稅，戴琪則在2021年10月4日演講中，公布了拜登與賀錦麗對於美中貿易關係的立場。