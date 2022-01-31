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納粹屠殺得獎畫作「老鼠」田州學校禁用

記者張聲肇╱綜合報導
田納西州麥克明郡教育局以用詞不當、插圖不雅兩大理由，禁止學校採用描述納粹屠殺的得獎圖畫小說「老鼠｣。圖為作者史畢格爾曼與得獎圖畫小說。(Getty Images)
田納西州麥克明郡教育局以用詞不當、插圖不雅兩大理由，禁止學校採用描述納粹屠殺的得獎圖畫小說「老鼠｣。圖為作者史畢格爾曼與得獎圖畫小說。(Getty Images)

作者史畢格爾曼 大感訝異

田納西州麥克明郡(McMinn County)教育局以用詞不當、插圖不雅兩大理由，禁止學校採用描述納粹屠殺的得獎圖畫小說「老鼠｣(Maus)，理由之牽強讓作者史畢格爾曼(Art Spiegelman)大感訝異。

這本1992年獲得普立茲獎的創作，是作者根據自己雙親1940年代在波蘭的經驗，加上父親口述如何從納粹大屠殺時期活下來的親身經歷，撰繪而成。這種實際經驗改編而成的歷史故事書，居然被美國教育當局禁掉，史畢格爾曼感到難以理解。

田納西州麥克明郡教育局以用詞不當、插圖不雅兩大理由，禁止學校採用描述納粹屠殺的得...
田納西州麥克明郡教育局以用詞不當、插圖不雅兩大理由，禁止學校採用描述納粹屠殺的得獎圖畫小說「老鼠｣。圖為作者史畢格爾曼的得獎圖畫小說「老鼠」。(路透)

麥克明郡教育局元月10日決議禁掉這本書，反映出美國保守派禁止學童閱讀的內容，越來越多，例如，討論「結構式」種族主義和同性戀等議題的書，都在限制閱讀之列。南卡和德州的共和黨州長，乾脆直接下令各校校長「定期檢查」學童閱讀材料，那些是「不適合」的。

禁Maus會議紀錄顯示，有人提議因為書中「用語粗穢」，不宜兒童閱讀，局長帕奇森(Lee Parkison)還提議刪改那八個字，並把裸女圖刪掉即可。全書把猶太人畫成老鼠，納粹則是貓。裸女以老鼠樣貌表達。

教育局委員奧爾曼(Tony Allman)說，八年級英文課拿來當課本的這本書，裡面有人被吊死、小孩被殺死等鏡頭，「教育體系幹嘛要宣揚這些東西？既不智，也不健康。」

曾任歷史老師的督學古丁(Julie Goodin)卻認為，這本圖畫書把恐怖事件描繪得很生動。她說，這一代孩子，連9/11恐怖攻擊都不知道，要他們了解納粹大屠殺真的很難，至於用詞不雅，沒人會反對確實用詞不雅，但即使拿掉這幾個字，也改變不了作者想要表達的意義。

美國教師聯盟主席魏因加騰(Randi Weingarten)說，談論種族大屠殺確實令人不舒服，可是，歷史上就曾發生過，教育孩子這段歷史「有助我們不讓這種恐怖歷史重演。」

教局：不適合學童 另尋教材

該教育局強調，它不反對教孩子這段歷史，只擔心這本書「不適合這年齡」的學童。該局決定另尋教材代替。

教育局 納粹 田納西州

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