反歧視…亞裔翁遇害周年 全美紀念
舊金山一名亞裔老翁拉達納巴迪(Vicha Ratanapakdee)一年前在路上散步時遭攻擊後喪命，成為美國亞裔暴力犯罪的受害人，30日他遇害滿一周年之際，全美許多大城市一起紀念，呼籲重視反亞裔歧視，並盼更多民眾加入發聲。
全美五大城市一起加入該全國活動，數百人現身響應，他們希望為亞裔尋求正義，因為自從新冠肺炎疫情爆發後，亞裔遭騷擾、攻擊甚至殺害的數字持續增加，令不少亞裔社群心驚膽顫。
該活動主辦單位表示，舊金山、紐約、亞特蘭大、費城、芝加哥和舊金山均舉辦紀念亞裔受害者的活動，大家同心協力並要求各界更關注反亞裔歧視；不過主辦單位也表示，他們希望社區內部就此展開溝通與對話。
去年1年30日，泰國裔84歲老翁拉達納巴迪厭倦居家避疫，當天一早開心出門散步；警方表示，19歲非裔青年沃森(Antoine Watson)被控朝老翁直衝過去並將他撞倒在地，拉達納巴迪失去意識並在兩天後逝世。
老翁女兒蒙塔努斯．拉達納巴迪(Monthanus Ratanapakdee)表示：「我媽告訴我，那天是爸爸最棒的一天，他很開心可以外出。但對我們卻是糟糕的一天，因為他再也沒能回家。」
蒙塔努斯30日也參加舊金山社區紀念其父親逝世周年的活動，舊金山市長布里德(London Breed)、地方領袖和數百名民眾均出席，承諾不願再保持沈默。
美聯社報導，亞裔長期遭受偏見與歧視，新冠病毒2019年底首在中國武漢發現後，這類攻擊更急劇升溫；「制止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)指出，從2020年3月至2021年9月，發生逾一萬件針對亞裔與太平洋島嶼裔的仇恨事件，包括恫嚇、種族歧視嘲笑和肢體攻擊。
舊金山和美國多地紛紛傳出，亞裔老年人在大街上遭搶劫、擊倒、毆傷或刺傷的影片或照片。初步數據顯示，針對舊金山亞裔的仇恨犯罪數量，從2020年9件大增至2021年60件；犯罪數據並未說明完整事件過程，許多受害者不願回報，而且並非所有仇恨犯罪的指控都成立。
舊金山集會主辦人兼律師娜塔莎‧關(Natassia Kwan)表示：「看到這類悲劇一再發生在亞裔身上，令人受創。今天我們要說，我們無法苟同亞裔長者和女性被推進地鐵道、遭殺害或毆打，我們值得更好的對待。」
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