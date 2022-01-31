反歧視…亞裔翁遇害周年 全美紀念

數以百計人士30日在舊金山等五大都市聚會，紀念去年此時在舊金山居家附近遭到被歧視毆打致死的泰裔老者拉達納巴迪。(美聯社)

舊金山 一名亞裔 老翁拉達納巴迪(Vicha Ratanapakdee)一年前在路上散步時遭攻擊後喪命，成為美國亞裔暴力犯罪的受害人，30日他遇害滿一周年之際，全美許多大城市一起紀念，呼籲重視反亞裔歧視，並盼更多民眾加入發聲。

全美五大城市一起加入該全國活動，數百人現身響應，他們希望為亞裔尋求正義，因為自從新冠肺炎疫情爆發後，亞裔遭騷擾、攻擊甚至殺害的數字持續增加，令不少亞裔社群心驚膽顫。

該活動主辦單位表示，舊金山、紐約、亞特蘭大、費城、芝加哥和舊金山均舉辦紀念亞裔受害者的活動，大家同心協力並要求各界更關注反亞裔歧視；不過主辦單位也表示，他們希望社區內部就此展開溝通與對話。

去年1年30日，泰國裔84歲老翁拉達納巴迪厭倦居家避疫，當天一早開心出門散步；警方表示，19歲非裔青年沃森(Antoine Watson)被控朝老翁直衝過去並將他撞倒在地，拉達納巴迪失去意識並在兩天後逝世。

去年疫情高峰時，亞裔老者拉達納巴迪在舊金山住家附近遭到被歧視毆打致死，一周年後，他的女兒蒙塔努斯30日手持父親遺照在出事地點，表達哀思。(美聯社)

老翁女兒蒙塔努斯．拉達納巴迪(Monthanus Ratanapakdee)表示：「我媽告訴我，那天是爸爸最棒的一天，他很開心可以外出。但對我們卻是糟糕的一天，因為他再也沒能回家。」

蒙塔努斯30日也參加舊金山社區紀念其父親逝世周年的活動，舊金山市長布里德(London Breed)、地方領袖和數百名民眾均出席，承諾不願再保持沈默。

美聯社報導，亞裔長期遭受偏見與歧視，新冠病毒2019年底首在中國武漢發現後，這類攻擊更急劇升溫；「制止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)指出，從2020年3月至2021年9月，發生逾一萬件針對亞裔與太平洋島嶼裔的仇恨事件，包括恫嚇、種族歧視 嘲笑和肢體攻擊。

舊金山和美國多地紛紛傳出，亞裔老年人在大街上遭搶劫、擊倒、毆傷或刺傷的影片或照片。初步數據顯示，針對舊金山亞裔的仇恨犯罪數量，從2020年9件大增至2021年60件；犯罪數據並未說明完整事件過程，許多受害者不願回報，而且並非所有仇恨犯罪的指控都成立。

數以百計人士30日在舊金山等五大都市聚會，紀念去年此時在舊金山居家附近遭到被歧視毆打致死的泰裔老者。(美聯社)

舊金山集會主辦人兼律師娜塔莎‧關(Natassia Kwan)表示：「看到這類悲劇一再發生在亞裔身上，令人受創。今天我們要說，我們無法苟同亞裔長者和女性被推進地鐵道、遭殺害或毆打，我們值得更好的對待。」