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症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

疫情+政治化…公校學術指標退步 變成意識形態戰場

編譯柯立偉╱綜合30日電
圖為芝加哥公校學生1月上街示威，抗議學校當局與教師協調接種疫苗爭議中，沒有徵詢學生的聲音。(Getty Images)
圖為芝加哥公校學生1月上街示威，抗議學校當局與教師協調接種疫苗爭議中，沒有徵詢學生的聲音。(Getty Images)

全美各級公立學校目前正面臨自廢除種族隔離政策後的最大危機，不只新冠肺炎疫情導致學校的防疫政策成為校方與家長間爭執不下的問題，就連教學內容也成為攻防重點，可以說美國長期以來保守與自由兩種主要意識形態在教育體系中的角力，藉新冠肺炎全面爆發。

疫情造成的教育危機事實上不限於防疫政策，還包括因網上授課造成學生進度落後、入學率下降、曠課率升高等問題；統計指出，小學三年級學生的各項學習指標均低於往年水準，如閱讀能力低於同年級學生水平的學生，比率從疫前的31%增至38%，而數學能力低於同年級學生水平的比率，更從29%大幅增至39%。

管理諮詢顧問公司麥肯錫(McKinsey & Company)指出，從歷史經驗觀察，服務較富有社區的學校遇到危機時的恢復能力比服務較貧困社區的學校強；現階段因網上授課，平均而言非裔學生占多數的學校進度平均較往年落後五個月，而白人占多數的學校平均只落後兩個月；研究員艾瑪．多恩(Emma Dorn)就說：「重新趕上進度能力的差異，讓我擔心有些學生可能從此對學習失去信心而脫離校園。」

另一方面，入學率的下降與曠課率的上升，也是教育體系目前不得不面對的危機；據統計，2020年秋季班開學時，全國公立學校入學人數降至4940萬人，比2019年同期少2.7%；但即便學生註冊入學，也不代表學生均會出席，以康乃狄克州為例，慣性曠課的學生比率從2019年的12%成長到今年的24%；倘此一趨勢延續，長期而言對於依學生人數分配預算額度的公立學校而言有不利影響。

最嚴重的問題，莫過於政治過度涉入教育；如是否強制戴口罩本應是公衛議題，但在美國已上綱至自由權的保護，去年11月偏藍的維吉尼亞州，就因為當時共和黨州長候選人楊京(Glenn Youngkin)喊出「將教育選擇權還給父母」的口號而當選，凸顯校園內決策政治化的趨勢。

此外，關於究竟是否該教「批判性種族理論」、能不能討論奴隸制度、白人特權、種族主義等問題，都是家長、學校、政府三方角力的戰場。

美國學校管理者協會(AASA)執行主任多明尼克(Daniel Domenech)指出：「什麼都跟政治有關，我們到底是怎麼變成今天這樣的？現在的氛圍創造出一種『令人不想參與』的環境，老師們只是想照顧孩子而已，但家長及政府卻什麼都要管。」

在猶他州鹽湖城市的尼爾女士帶著女兒參加抗議，支持校園強制戴口罩的規定。(美聯社)
在猶他州鹽湖城市的尼爾女士帶著女兒參加抗議，支持校園強制戴口罩的規定。(美聯社)

教育 公立學校 疫情

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