反種姓歧視 加州州大列新規 關注少數族裔

全美規模最大四年制大學、加州州立大學系統最近在校園新增一項受到保護，免於歧視的政策。(美聯社)

加州 州立大學(California State University)近來將針對種姓制度的歧視 ，加入反歧視規章中，身為全美規模最大的公立大學，該校的改革可望向大眾傳遞強烈的訊息，促使更多人關注存在於少數族群間的嚴重歧視議題。

CNN報導，因種姓受到壓迫的學生大多為南亞移民或僑民，即便遠離家鄉，他們在美國校園中仍遭受言語侮辱、社會排斥等歧視，然而多數美國人對於他們的經歷了解甚少，令這些處於種姓制度下層的學生求助無援。

加州州大的改革也許能帶來重大改變，校友帕里亞爾(Prem Pariyar)表示：「這對我們非常重要，因為我們感到更加安全，至少這所大學有一項政策能夠意識到我們的痛苦、我們的議題。」

儘管現今印度 及其他南亞國家已禁止種姓制度及種姓歧視，然而在文化及體制方面仍可見其蹤跡。帕里亞爾是達利特(Dalit，賤民階級)印度教徒，2015年他從尼泊爾移民至美國，部分原因便是為了逃離因種姓而遭受的壓迫，原本以為來到美國後就能遠離種姓歧視，「但我完全錯了。」

帕里亞爾並未隱瞞自己的姓氏，來自種姓階級上層的尼泊爾人在得知他的全名後態度立即大轉變，2019年他到加州州大念研究所時也遭遇類似情況。

帕里亞爾之後積極推動將種姓列為反歧視規章保護項目中，在他的努力下，加州州立大學東灣分校的社工系更新他們的任務聲明，承認種姓歧視。加州州立大學評議會通過決議，呼籲保護基於種姓的歧視，其他校區也紛紛跟進。儘管過程波折，各方意見分歧，加州州大學生會最終通過新規章，該校教職人員工會也表達支持。

加州州大發言人表示：「將種姓納入我們的規章反映出我們大學對於包容及尊重的承諾，確保加州州大23個校區的成員都能感到被歡迎。」