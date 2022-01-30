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拜登首年140天不在華府 挨轟「國家有危機時都不在」

編譯郭宣含／綜合30日電
拜登總統上任首年逾三分之一時間不在華府，共計花140天從事42趟私人行程。（Getty Images)
拜登總統上任首年逾三分之一時間不在華府，共計花140天從事42趟私人行程。（Getty Images)

拜登總統上任首年逾三分之一時間不在華府，共計花140天從事42趟私人行程；拜登上任第一年缺席華府的時間，比前總統川普的124天多出逾兩周時間。

華盛頓時報(Washington Times)分析總統公開行程發現，拜登上任首年共花95天在德拉瓦州，包括他的威爾明頓(Wilmington)住家和雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)渡假小屋；另花45天在馬里蘭州總統度假地大衛營(Camp David)。

拜登上任首年缺席白宮的時間比川普多逾兩周。川普上任首年有124天不在白宮，包括花38個周末(合計110天)在他的高爾夫球俱樂部，另花14天去大衛營六趟。

批評人士表示，拜登經常在國家面臨危機時不在華府；去年8月底至9月初，拜登在美國人困在阿富汗時遠離華府；他在國家通膨高漲、新冠疫情病例攀升和俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)威脅進攻烏克蘭時，待在德拉瓦州住家或大衛營。

白宮並未對此回應，但為拜登的德拉瓦州行辯護；拜登的民主黨支持者也表示，拜登並未真的在度假，科技讓白宮幕僚可隨時在危機時相互連絡，他們也提到，川普2017年在海湖莊園(Mar-a-Lago)下令空襲敘利亞。

前總統歐巴馬上任首年比拜登和川普花更多時間在白宮，他僅離開華府52天，包括26天在芝加哥、瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)、夏威夷等其他熱門地區，另加上在大衛營的27天。

前總統布希(George W. Bush)上任首年缺席白宮的時間超過拜登，他一共離開華府151天，包括去德州九趟共69天和去大衛營25趟共78天，他也花四天去緬因州肯納邦克波特(Kennebunkport)的雙親住家。

川普離開華府的高爾夫球行程引發質疑，他向特勤局(Secret Service)收取住房等其他費用，聯邦政府問責辦公室(GAO)2019年一項報告指出，川普高爾夫球行程平均花掉納稅人340萬元。

不過拜登最近到德拉瓦州的行程並未公布開銷；拜登擔任副總統時，曾向特勤局收取其待在德拉瓦州住家的租金；根據特勤局與拜登的合約，聯邦政府當時每月付2200元租金給拜登。

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