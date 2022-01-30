症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

Omicron流行以來即便輕症較多，但對有慢性病史者而言，這仍是一種致命的病毒。 美聯社

COVID-19流行以來，有氣喘、糖尿病 及心肺疾病等慢性病患始終是確診重症高風險，使得Omicron 流行以來即便輕症較多，但對有慢性病史者而言，這仍是一種致命的病毒。

「紐約時報」指出，美國有超過一半的人至少患有一種慢性病，儘管Omicron在全球健康人群裡大多造成輕症，但對大部分慢性病患而言則是另一回事。

Omicron在美國造成的重症和病故率比先前其他病毒株要低得多，特別是已完整接種又有打加強針的人。即便如此，Omicron高傳染力導致的創紀錄新增感染，仍拉高了住院率。全美平均每天染疫住院人數仍約為15萬人，包括許多基礎設施較不足的農村偏鄉。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）26日警告，確診居高不下仍構成嚴重醫療負荷，「重點是，症狀大多較輕不能與『輕症』畫等號，仍無法忽視衛生體系吃緊與可觀的染疫病故，極易傳染的Omicron可是每天能製造近2000人病故的變種」。

公衛專家表示，Omicron流行期間的確診住院病患雖大多是沒打疫苗 者，但有些打過疫苗的慢性病患確診後變重症的風險仍高，還恐加重本身的慢性病變，都會增高這些人的住院機率。

醫界表示Omicron會否讓COVID-19流感化仍不好說，且有合理生物學解釋它易造成患者病情演變成系統性問題。約翰霍普金斯醫學院重症照護專家、助理教授蓋利耶薩托（Panagis Galiatsatos）說：「大家會看到腎臟惡化之類的狀況。」

以賓州艾倫敦（Allentown）的聖路加醫院（At St. Luke's Hospital）為例，2/3病毒篩檢陽性者為確診病患，但會有額外15%到20%的人會出現敗血症與嚴重腎臟病變，醫師們說這些肯定都與COVID-19有關。