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猛烈暴風雪襲擊美東 至少1400航班取消、5.3萬戶停電

編譯徐榆涵／即時報導
美東29日遭遇近年來最猛烈冬季暴風雪之一，多個州宣布緊急狀態，30日已有約1400多架航班取消。Getty Images
美東29日遭遇近年來最猛烈冬季暴風雪之一，多個州宣布緊急狀態，30日已有約1400多架航班取消。Getty Images

美東29日遭遇近年來最猛烈冬季暴風雪之一，多個州宣布緊急狀態，30日已有約1400多架航班取消。

路透報導，該冬季風暴在卡羅萊納州附近的大西洋上空形成，預計風暴將向北往緬因州移動，周日早上將持續降雪

根據航班追蹤網站FlightAware.com數據，截至美東時間下午7時，約有1494架在美國境內起降的航班被取消、2449架航班延誤。

29日的猛烈風暴在一些地區降下超過60公分的積雪，更伴隨強風吹襲，導致數千架航班被取消、羅德島州等多州州長限制主要道路通行。

紐約州長島艾斯利普鎮（Islip）是該州受災最嚴重的地區，州長霍楚（Kathy Hochul）向WCBS-TV電視台說，「我們將頒發本周這場風暴的金雪球獎給他們，他們的降雪量是24.7英吋（約62.74公分）。」

美國國家氣象局表示，預計美國東岸周日的天氣會平靜許多。

長島納蘇郡（Nassau County）警局一名警員說，暴風雪可能是導致一名老婦人死亡的原因。這名婦人29日被發現陳屍在納蘇郡尤寧戴爾（Uniondale）一間飯店的停車場內，她被發現時，車窗是打開的。

此外，麻州受暴風雪首當其衝影響，導致東南部29日出現高達30英寸（約76公分）的降雪量，並造成大範圍停電。

根據PowerOutage.us網站統計數據，截至周日稍早，麻州260萬用戶中，約有5.3萬戶停電。

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