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符合資格民眾僅4成打補強針 民調找出原因

編譯林梅婕／綜合29日電
調查指全國美符合新冠疫苗補強針接種資格的人口占約七成，卻只有42%的人接種，原因是認為Omicron影響不大。圖為一護士準備給民眾打補強針。（Getty Images）
調查指全國美符合新冠疫苗補強針接種資格的人口占約七成，卻只有42%的人接種，原因是認為Omicron影響不大。圖為一護士準備給民眾打補強針。（Getty Images）

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)公布的最新民調指出，目前全國符合新冠疫苗補強針接種資格的人口占約七成，卻只有42%的人接種，顯示美國還有許多人並未受到染疫的保護。

該民調負責人麗茲·哈梅爾(Liz Hamel)表示，「與疫苗剛釋出時相比，民眾對補強針的接受度還是很高」，而且65歲以上的年長者大多都已接種；但數據卻顯示第三劑接種的人並沒有想像的多，哈梅爾說：「這代表還有很大一群人沒有得到完整的保護。」

該民調於1月11日至23日進行，電訪1536位成年人，而受訪者的補強針接種率仍高於聯邦疾病防治中心(CDC)的統計；據CDC調查，全國完成疫苗接種的人口中，補強針接種率約五成。

這項調查也凸顯民眾普遍對疫情已經感到疲倦，超過四分之三的受訪者認為，全美大部分的人都難逃染疫的命運，有更多人擔心具超強傳染力的變種病毒Omicron對醫院或經濟造成更大的影響，而非個人健康。

該調查分析民眾接種補強針的原因，在已接種兩劑疫苗但尚未接種補強針的受訪者中，約六成覺得Omicron的影響不大，不足以促使他們接種第三劑。

補強針首度釋出是在去年11月，如果不分族裔，尚未接種補強針的人有四成表示願意盡快接種；但整體來看非裔與西語裔族群的接種率遠落後於白人，哈梅爾分析這可能與醫療資源取得的容易程度有關。

在調查中表示「絕對不會」或「除非有必要」接種補強針的人中，22%的人認為最主要是因為他們不認為有需要，或認為染疫後的風險並不高；19%的人則是覺得突破感染的人數不斷增加，補強針預防效果不大。

不過政治傾向仍是左右疫苗分歧的主力因素，在完成兩劑但未接種第三劑的人中，表示會盡快接種的民主黨人有58%，但共和黨人只有18%；而已接種疫苗的共和黨人中，高達五成的人表示他們絕對不會或除非有必要，否則不會接種。

疫苗 民調 共和黨

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