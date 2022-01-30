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Omicron的「妹妹」襲美 傳播力增1.5倍

編譯洪毅／綜合29日電
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為護士在病人出院後小心翼翼地清潔病房。(Getty Images)
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為護士在病人出院後小心翼翼地清潔病房。(Getty Images)

新冠Omicron變種病毒的亞型、姊妹株「BA.2」已開始侵襲美國；最新初步數據顯示，其傳播力較原本的Omicron病毒株強1.5倍；雖然尚無證據顯示BA.2但有更強的傳染力，但仍會對未接種疫苗者構成巨大威脅。

國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，已在丹麥高度傳播的BA.2病毒株目前在全美近半州發現，截至28日已知至少127例；而丹麥國家血清研究所(Statens Serum Institut)初步數據顯示，BA.2傳播力較Omicron原病毒株、BA.1強1.5倍。

負責北歐五國新冠疫情防控的官員利勒貝克(Troels Lillebaek)表示，BA.2病毒株在丹麥的傳播之快，使得其在短短幾周內就取代BA.1成為最主要的新冠病毒株，28日通報超過5萬新增確診，而丹麥全國人口僅580萬人。

儘管如此，聯邦疾病防治中心(CDC)發言人諾德隆德(Kristen Nordlund)表示，目前美國的BA.2病毒株傳播率依然「較低」，而且「尚無證據顯示BA.2會造成比BA.1更嚴重的疫情」。

英國衛生安全局(Health Security Agency)28日也表示，所有英格蘭的BA.2病毒株疫區都呈現出傳播力更強的趨勢；但另一方面，疫苗抵抗病毒依然安全有效，接種補強針後對BA.2的有症狀感染保護力達70%，還強於BA.1的63%。

世界衛生組織(WHO)目前也尚未視BA.2病毒株的出現為令人擔憂的發展，事實上，世衛專家一直以來最擔憂的就是病毒廣泛傳播，而出現真正具威脅性的變種病毒。

世衛流行病學者范科霍芙(Maria Van Kerkhove)25日時就曾表示，下一波變種病毒恐怕會更有能力適應人體，也就是傳染力再加強，蓋過當前正在傳播的病毒，屆時的大哉問可能就是病毒的致病力會有多強。

雖然丹麥現在的確診數十分驚人，但28日只有12人染疫入院，全國住院者僅967人；但丹麥的疫苗接種率高，全國80%人口已完全接種疫苗，60%已接種補強針。

利勒貝克說，如果病毒傳到疫苗接種率低的地方，就仍會看到更多人染疫住院，甚至轉為重症。

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