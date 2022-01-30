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長島2護士被控偽造疫苗接種卡 獲利超過150萬

編譯徐薏茹／綜合29日電
被起訴的護士朱莉．德沃諾(左)、瑪麗莎．烏拉若(右)均被控偽造重罪。（紐約蘇福克郡檢方提供）
被起訴的護士朱莉．德沃諾(左)、瑪麗莎．烏拉若(右)均被控偽造重罪。（紐約蘇福克郡檢方提供）

紐約州檢警表示，長島兩名護理人員被查出涉嫌偽造疫苗接種卡，並且從中獲利超過150萬元，兩人28日已被傳訊。

美聯社29日報導，兩名被起訴的護士為阿米提維爾(Amityville)村「Wild Child Pediatric Healthcare」兒科診所的負責人朱莉．德沃諾(Julie DeVuono)及她的員工瑪麗莎．烏拉若(Marissa Urraro)，兩人皆被控偽造重罪，德沃諾另被控蓄意申報不實。

長島蘇福克郡地方檢察官提爾尼(Raymond Tierney)指出，德沃諾和烏拉若提供偽造的疫苗接種卡，成人一張收取220元，兒童一張85元。

德沃諾為護理醫師(NP)級別，烏拉若為職業護士(LPN)級別，兩人將假資訊輸入紐約州的疫苗接種數據庫。檢方指出，兩人提供一名臥底警探一張偽造的接種卡，指稱其已注射疫苗，卻從未為該警員接種。

執法單位搜查德沃諾的住處，查獲約90萬元現金及一分類帳簿，帳簿上記載從去年11月開始偽造疫苗接種卡，獲利超過150萬元。

提爾尼表示：「我希望此案能向其他有意在體制中耍花招的人傳遞一個訊息：他們會被抓到，我們會盡最大努力執行法律」。

蘇福克郡警察局長哈里森說：「大家都在努力合作，保護公眾健康；兩人身為護士，應該了解合法疫苗接種卡有多重要」。

烏拉若的律師亞伯(Michael Alber)呼籲大眾不要急於論斷此案，他表示烏拉若是一位備受尊敬的護士；律師們打算凸顯偵辦行動中，執法單位法律上有瑕疵、作梗，希望絕對不要因為一項指控，而埋沒烏拉若在醫療領域為兒童及成人所做的貢獻。

紐約長島兩名護士販售假疫苗卡，三個月獲暴利150萬元。（紐約蘇福克郡檢方提供）
紐約長島兩名護士販售假疫苗卡，三個月獲暴利150萬元。（紐約蘇福克郡檢方提供）

疫苗 長島 紐約州

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