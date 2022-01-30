全美6000萬家庭訂居家檢測盒 成經濟復甦關鍵

白宮指全美已有6000萬戶家庭訂了居家檢測劑，並稱病毒檢測已成經濟復甦的關鍵。（Getty Images）

白宮 表示，自拜登 政府19日啟用居家新冠檢測 盒預定網站後，美國約已有6000萬戶家庭下訂免費檢測盒，目前已配送數千萬盒；拜登政府抗疫和復甦經濟的關鍵在於居家新冠檢測，但目前供應量仍不足。

白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)28日告訴媒體，現已運送「數千萬盒新冠檢測盒」，但未說明有多少戶家庭已收到檢測盒。

拜登政府分發每戶美國家庭四個新冠檢測盒，這表示民眾從新冠檢測盒官網和白宮開放的預訂熱線，預約2億4000萬個新冠檢測盒，這接近白宮承諾提供給民眾檢測盒數量的四分之一。

拜登總統去年12月宣布，聯邦政府將購買5億個新冠檢測盒，並免費送到美國民眾手上；與此同時，全國因節日季以及Omicron變種病毒快速傳播，而面臨居家檢測盒短缺。

拜登政府之後又宣布，聯邦政府將額外購買5億個新冠檢測盒，並分發給美國民眾。

新冠檢測盒預約網站19日正式啟用，白宮21日啟用預約電話，供無網路的美國民眾下訂新冠檢測盒；該電話一周七天均提供服務，時間為早上8時至午夜12時。

新冠肺炎揮之不去，美國抗疫缺少一項重要武器，那就是大量居家新冠檢測盒。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)政策分析師道森(Lindsey Dawson)接受CNBC訪問時表示：「在美國，聯邦指南並未說明，民眾日常生活中要如何進行每周例行檢測。」

道森分析，相較之下，英國建議11歲以上民眾每周進行兩次新冠檢測，如果每名11歲以上民眾每周都要檢測兩次，那麼美國每個月需要23億個新冠檢測盒，但美國沒辦法達到此目標。

凱瑟家庭基金會指出，聯邦疾病防治中心(CDC)還在研擬已接種者的檢測指南，但檢測盒製造商卻感到困惑。

白宮明確表示，藥局販售的新冠檢測對於復甦經濟相當重要；但是2022年新增病例與住院人數暴增至新高，居家新冠檢測盒也供不應求，且被指控漫天要價。白宮則積極擴大供應量和降低在藥局購買的成本。