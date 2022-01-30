我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

全美6000萬家庭訂居家檢測盒 成經濟復甦關鍵

編譯郭宣含／綜合29日電
白宮指全美已有6000萬戶家庭訂了居家檢測劑，並稱病毒檢測已成經濟復甦的關鍵。（Getty Images）
白宮指全美已有6000萬戶家庭訂了居家檢測劑，並稱病毒檢測已成經濟復甦的關鍵。（Getty Images）

白宮表示，自拜登政府19日啟用居家新冠檢測盒預定網站後，美國約已有6000萬戶家庭下訂免費檢測盒，目前已配送數千萬盒；拜登政府抗疫和復甦經濟的關鍵在於居家新冠檢測，但目前供應量仍不足。

白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)28日告訴媒體，現已運送「數千萬盒新冠檢測盒」，但未說明有多少戶家庭已收到檢測盒。

拜登政府分發每戶美國家庭四個新冠檢測盒，這表示民眾從新冠檢測盒官網和白宮開放的預訂熱線，預約2億4000萬個新冠檢測盒，這接近白宮承諾提供給民眾檢測盒數量的四分之一。

拜登總統去年12月宣布，聯邦政府將購買5億個新冠檢測盒，並免費送到美國民眾手上；與此同時，全國因節日季以及Omicron變種病毒快速傳播，而面臨居家檢測盒短缺。

拜登政府之後又宣布，聯邦政府將額外購買5億個新冠檢測盒，並分發給美國民眾。

新冠檢測盒預約網站19日正式啟用，白宮21日啟用預約電話，供無網路的美國民眾下訂新冠檢測盒；該電話一周七天均提供服務，時間為早上8時至午夜12時。

新冠肺炎揮之不去，美國抗疫缺少一項重要武器，那就是大量居家新冠檢測盒。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)政策分析師道森(Lindsey Dawson)接受CNBC訪問時表示：「在美國，聯邦指南並未說明，民眾日常生活中要如何進行每周例行檢測。」

道森分析，相較之下，英國建議11歲以上民眾每周進行兩次新冠檢測，如果每名11歲以上民眾每周都要檢測兩次，那麼美國每個月需要23億個新冠檢測盒，但美國沒辦法達到此目標。

凱瑟家庭基金會指出，聯邦疾病防治中心(CDC)還在研擬已接種者的檢測指南，但檢測盒製造商卻感到困惑。

白宮明確表示，藥局販售的新冠檢測對於復甦經濟相當重要；但是2022年新增病例與住院人數暴增至新高，居家新冠檢測盒也供不應求，且被指控漫天要價。白宮則積極擴大供應量和降低在藥局購買的成本。

檢測 白宮 拜登

上一則

長島2護士被控偽造疫苗接種卡 獲利超過150萬

下一則

符合資格民眾僅4成打補強針 民調找出原因

延伸閱讀

賴賀只寒暄 台宏關係穩不穩？

賴賀只寒暄 台宏關係穩不穩？
俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍
柴爾茲是大法官最好人選？出身藍領助民主黨甩菁英印象

柴爾茲是大法官最好人選？出身藍領助民主黨甩菁英印象
拜登將提名非裔女大法官 共和黨潑冷水

拜登將提名非裔女大法官 共和黨潑冷水

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25
烏克蘭後備軍人參加演習。（路透）

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

2022-01-24 03:16
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…
紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？