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冬季風暴襲擊紐約州 紐約市積雪達12吋

暴風雪侵襲美國東岸 引發陸空交通混亂供電中斷

中央社／紐約29日綜合外電報導
當地時間1月29日，一場冬季風暴襲擊美國東北部，紐約迎來這個冬天規模最大的一場降雪。圖為行人在紐約大雪中過馬路。 中新社
當地時間1月29日，一場冬季風暴襲擊美國東北部，紐約迎來這個冬天規模最大的一場降雪。圖為行人在紐約大雪中過馬路。 中新社

威力幾近颶風的強風挾帶大雪今天侵襲美國東岸，這是近來年侵襲美東的最猛烈冬季暴風雪之一，引發約7000萬居民的廣大地區發布暴風雪警報、陸空交通混亂以及供電中斷。

法新社報導，多個暴風雪警報生效，諸如紐約市、波士頓等城市在暴風雪中首當其衝，美國國家氣象局（NWS）證實，冬季暴風雪於29日早上增強為「炸彈氣旋」（Bomb Cyclone）。

在29日結束前，沿岸地區累計降雪預料將超過1英尺（30公分），麻薩諸塞州（Massachusetts）部分地區降雪將高達3英尺（91公分），當地已有將近11萬9000戶通報無電可用。

往南遠至佛羅里達州（Florida）也發布嚴寒天氣警報，NWS警告當地發生「局部或孤立的鬣蜥從樹上墜落事件」 ，因為氣溫驟降暫時癱瘓此灰綠色大蜥蜴，這種大蜥蜴的體重可達9公斤。

當局呼籲東岸各城鎮居民待在家中，在降大雪情況下避免一切非必要旅行。紐約州長島（Long Island）官員表示，鏟雪車司機發現一名女子死在她的汽車內。

長島積雪已達10英寸（25公分），區域列車線部分停駛。

紐約市當局出動撒鹽機和鏟雪車上街除雪，居民今早一覺醒來，發現積雪已超過4英寸（10公分）

紐約州和鄰近的新澤西州已宣布進入緊急狀態，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）要求全州居民，避免不必要旅行。

波士頓市長吳弭（Michelle Wu）宣布進入大雪緊急狀態，她今天清晨在市政廳接受電視專訪時表示：「這將會是一場歷史性暴風雪。」

NWS預測，陣風的風速將達每小時96公里，降雪速率介於每小時2至4英寸（5至10公分），強風將會導致局部地區斷電。

根據航班追蹤網站FlightAware，美國境內29日總共取消超過3500個國內線及國際線起降航班，30日則已取消略超過1000個航班。28日則總共取消超過1450個航班。

路透報導，猛烈冬季暴風雪29日侵襲美國東北部，強風挾帶大雪，恐會帶來超過60公分降雪，促使紐約州、新澤西州、麻薩諸塞州以及其他州的州長紛紛宣布進入緊急狀態。

這場暴風雪為新英格蘭（New England）廣大地區帶來嚴重降雪，目前降雪尚未停歇，新澤西州部分沿岸地區積雪已達38公分，紐約州長島的積雪可能還會再增添30公分。

因應暴風雪來襲，東北部沿岸多個州已宣布進入緊急狀態，這場風暴是在南北卡羅來納州（Carolinas）外海的大西洋上形成，氣象預報指稱，當它繼續北上，直到29日晚上將會持續帶來降雪。

暴風雪 降雪 新澤西州

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