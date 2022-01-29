暴風雪將襲美東北部 各地發警報嚴正以待

根據天氣預報，預計從29日上午開始，降雪量最多的地區預期為麻薩諸塞州東南部，包括鱈角（Cape Cod），圖為鱈角海岸。 美聯社

根據氣象預測，美國新英格蘭和中大西洋地區這週末將受到威力強大的冬季風暴 襲擊，降雪 量預期達60公分，可能導致沿海淹水、停電和交通嚴重受阻，目前有超過5000個航班取消。

路透社報導，根據航班追蹤網站FlightAware數據，航空公司已取消5000多個原定於28日至30日間起飛的航班，另有8500多個航班延誤。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，東南岸外海有一個低氣壓系統正在形成風暴，隨著風暴往東海岸方向移動，預期威力會逐步增強。

國家氣象局28日針對有近490萬名居民的波士頓大都會地區發布暴風雪 警報。

警報指出：「預料能見度將變得極低，幾乎無法出行。具破壞性的強風將導致零星停電，還可能對沿海地區造成嚴重影響，包括沿海淹水和海灘侵蝕。」

根據天氣預報，該地區降雪量可能達60公分深，預計從29日上午開始，風速將達每小時112公里，降雪量最多的地區預期為麻薩諸塞州東南部，包括鱈角（Cape Cod）和瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）等地。

波士頓市長吳弭（Michelle Wu）在推特發文說：「我們從今晚開始宣布降雪緊急狀態，鼓勵居民待在家。」

從南北卡羅來納州一路到緬因州，也在冬季風暴警報範圍，預計當地從28日下午開始降雪持續到29日，風速可能達到每小時80公里。

住在新澤西州的NWS氣象學家歐海拉（Patrick O'Hara）說：「這將使出行變得幾乎不可能，這是今年第一場超級大風暴。」

根據氣象預測，紐約市積雪可能達23公分。紐約州州長侯可（Kathy Hochul）在推特發文說：「這個週末請密切關注當地氣象預報，不要開車，也避免不必要的旅行。」

社群網站流傳的照片顯示，民眾趕在暴風雪來臨前擠進商場採買民生物資，架上商品被一掃而空。

1978年，新英格蘭地區因一場可怕的暴風雪陷入癱瘓，波士頓地區降雪量達68公分。這場災難性大雪奪走數十條人命，許多人受困家中，主要公路關閉長達1週。