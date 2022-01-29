我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

匹茲堡斷橋算「年輕」 早發現狀況差 凸顯基建危機

應對俄威脅如「千萬別抬頭」？烏克蘭總統這麼說

美官員：俄已將血漿調往前線 備戰關鍵指標

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
俄羅斯在烏克蘭邊境附近的軍事儲備，已擴大到血漿和醫材等，以利未來治療傷兵，這是俄國備戰的關鍵指標。 路透
俄羅斯在烏克蘭邊境附近的軍事儲備，已擴大到血漿和醫材等，以利未來治療傷兵，這是俄國備戰的關鍵指標。 路透

3名美國官員告訴路透，俄羅斯烏克蘭邊境附近的軍事儲備，已擴大到血漿和醫材等，以利未來治療傷兵，這是俄國備戰的關鍵指標。

美國現任和前任官員表示，判定莫斯科是否準備開戰，血漿是一項具體的關鍵指標。

俄羅斯已在烏克蘭邊境附近集結超過10萬兵力，美國持續警告，俄羅斯恐準備入侵烏克蘭，如今要求匿名的美國官員透露俄國已在前線儲備血漿，增加了情勢升高的具體證明。

近來示警的包括美國總統拜登預測俄羅斯恐將出兵，以及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，俄國可能會在「非常短的時間內」再次進犯烏克蘭。

美國國防部先前承認，俄國的軍事儲備確實有「醫療支援」，如今卻披露當中包括血漿等細節，專家表示，這對於判定俄國的備戰情況非常重要。

美國退役陸軍中將、現為華府智庫「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）戰略專家的霍吉斯（Ben Hodges）說：「這不代表他們一定會發動攻擊，但如果沒有備好（相關物資），就無法發動攻擊。」

俄羅斯國防部並未立即回應置評請求。

針對俄羅斯已在前線儲備血漿的消息，白宮發言人尚未評論，但指出美國一再公開警告俄羅斯已在備戰。五角大廈則拒絕討論情資評估。

透露消息的這3名美國官員，則不願具體說明美國發現俄國在烏克蘭附近準備血漿的時間，其中兩人僅稱是在最近幾週內。

俄羅斯官員一再否認計劃入侵，但莫斯科表示，基輔 當局與西方日益密切的關係令其芒刺在背。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，美國和北大西洋公約組織（NATO）在烏克蘭問題上並未回應俄國的主要安全訴求，像是北約從東歐撤兵與烏克蘭不得加入北約等，但莫斯科準備繼續對話。

自2014年俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞半島以來，西方國家已多次祭出經濟制裁。但這些舉措對俄羅斯而言無關痛癢。身為歐洲主要能源供應國的俄國盤算，西方不至於會採取可能危害天然氣出口的嚴厲措施。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

拜登將提名非裔女大法官 共和黨潑冷水

延伸閱讀

移民驚悚片「保姆」勇奪美國日舞影展最大獎

移民驚悚片「保姆」勇奪美國日舞影展最大獎
應對俄羅斯威脅如「千萬別抬頭」？烏克蘭總統這麼說

應對俄羅斯威脅如「千萬別抬頭」？烏克蘭總統這麼說
美防長：俄已有能力侵略烏克蘭 拜登：將派兵赴東歐

美防長：俄已有能力侵略烏克蘭 拜登：將派兵赴東歐
「不會開戰」？俄法通話 普亭向美國、北約放話

「不會開戰」？俄法通話 普亭向美國、北約放話

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運