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「不會開戰」？俄法通話 普亭向美國、北約放話

編譯潘勛／綜合28日電
儘管俄羅斯總統普亭28日表示，不會在烏克蘭開戰，五角大廈表示，俄軍已有足夠軍力全面進攻烏克蘭。圖為俄製T-72B3主戰坦克向俄烏邊境挺進。（路透）
儘管俄羅斯總統普亭28日表示，不會在烏克蘭開戰，五角大廈表示，俄軍已有足夠軍力全面進攻烏克蘭。圖為俄製T-72B3主戰坦克向俄烏邊境挺進。（路透）

俄羅斯總統普亭28日表示，不會在烏克蘭開戰，但警告美國及北約組織(NATO)各國罔顧俄方的安全顧慮，值此俄、烏危機期間，一點妥協的餘地也沒有，不願停止北約東擴、繼續在瀕臨俄境地區部署北約武器，還不願把北約部隊由東歐後撤。

美聯社報導，普亭與法國總統馬克宏通電話時，責備西方國家沒能顧及俄國的安全考量；美國及北約本周正式拒絕俄方的要求，但華府畫出一些可以討論的範疇，釋出一線希望，避免俄、烏爆發戰爭。

克里姆林宮指出，普亭向馬克宏表示，俄方將研究美國、北約的回應後，再決定下一步行動；普亭迄今並未公開對西方國家的回應發表談話，但俄國外長拉夫羅夫表示，兩造達成協議的機率渺茫，西方國家既不願改變立場，俄國當然不肯改變自己的。

拉夫羅夫指出，俄國不想開戰，但不容國家利益遭粗暴踐踏、無視。

拉夫羅夫透露，美國建議雙方可以就限制部署中程導彈、限制軍演、制定規則以避免雙方戰機與軍艦擦槍走火談判；拉夫羅夫指俄國幾年前便已提出這些事項，但美國及其盟友直到現在才想磋商。

拉夫羅夫雖歡迎華府提議雙方建立互信，但認為那些提議相形俄方對北約的首要疑慮，都是次要的。

「國際協議明言一國之安全，絕不能叫其他國家付出代價。」他表示，會致函美國國務院，要求解釋何以美方未能尊重「歐洲安全與合作組織」(OSCE)1999年高峰會簽定的文件。

華府已向莫斯科發出警告，稱俄若入侵烏克蘭必遭嚴厲制裁，包括鎖定俄方官員及重要經濟部門進行懲處；拉夫羅夫表示，俄國已警告美方，那麼做不啻全面斬斷雙邊關係。

莫斯科當局及西方都在考量接下來要怎麼做，北約表示已在波羅的海區增強嚇阻力量，美國也下令部隊8500人提高戰備；國家廣播公司(NBC)28日報導，拜登總統已表明近期內將美軍部隊部署到東歐。

俄國已發動的軍事演習包括機動化步兵及砲兵部隊開拔到俄境西南、戰機在波羅的海加里寧格勒(Kaliningrad)活動、數十艘戰艦前往黑海及北冰洋。俄軍另開拔到白俄羅斯進行全面軍演，挑起西方的憂慮，害怕俄方恐由北方入侵烏克蘭。

俄國 普亭 烏克蘭

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