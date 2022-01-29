新聞眼／烏克蘭危局 美中俄一場精算 華府防台海生事

美國彈道飛彈潛艦「內華達號」日前抵達關島。(圖取自美國海軍推特)

俄羅斯 與中國雖沒有正式結盟，關係卻比盟國還好；在烏克蘭 衝突當中，北京感同身受，認定美國對俄羅斯所做的，將來一定會用在中國，自然同情俄羅斯。

俄看準美無法同時打2戰爭

對俄羅斯來說，此刻必須與中國協調同步；即使北京無法實際幫到自己，只要讓美國陷入兩面作戰的心理恐慌，目的也算達到了；事實上，普亭在烏克蘭軍事施壓，就是看準美國此刻視中國為主要威脅，無法同時打兩場戰爭，最後將被迫妥協。

中國今年辦冬奧，這時打仗，總是觸霉頭。北京否認與俄羅斯私下協調，但是聯合國大會2021年12月2日一致通過奧林匹克休戰決議，聯合國秘書長古特瑞斯24日發表公開信，敦促各方在冬奧期間遵守休戰，北京則表示歡迎並堅定支持。

美出招抗中 外交、備戰並進

在中美俄的三角大博弈中，同時對中俄開戰最是大的噩夢。美國要優先處理烏克蘭衝突，同時還要防備北京。防備的優先手段是外交。

由於烏克蘭事態緊急，國務卿布林肯廿六日與中國外長王毅通話；布林肯直接表示，俄羅斯與中國關係比起很多其他國家都密切，希望中國能發揮影響力，化解俄烏危局。

美方其實很清楚，中國是勸不動俄羅斯的，但是要中方概括承諾；一旦美俄談判破裂，俄軍大舉入侵烏國時，中國不要介入。

北京中間偏俄 暗批北約東擴

在烏克蘭問題上，中方維持中立，但偏向俄方多一些，除了呼籲各方維持冷靜，回到明斯克協議。王毅強調，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決，明顯在指責北約東擴。

美國防備中國的第二招，則是積極備戰，而且明擺著威懾北京；近日美國太平洋艦隊與日本海上自衛隊在菲律賓海聯合演習，美軍最強大戰略武力、核動力彈道飛彈潛艦(SSBN)行蹤向來是絕密，在海外行動時，也絕不靠港停泊，但第七艦隊1月15日卻罕見公開推文，宣布配備20枚洲際彈道飛彈的「內華達號」已抵關島。

戰略專家解讀，此舉意在警告中國，在烏克蘭戰雲密布之際，美國仍在密切監控，勿對台灣蠢動。

中國國防部表示，針對美國於北京冬奧 會前的軍事演訓，中國軍隊對外部挑釁、突發事件是有充分準備的；但美國才不是要趁北京冬奧時偷襲中國，而是擔心解放軍在烏克蘭有事時，趁機在台海生事，所以才布重兵防範。